Chce zvrhnúť vládu USA a vyvolať vojnu: EÚ zaradila organizáciu The Base medzi teroristické

Európska únia zaradila pôvodne americkú neonacistickú skupinu The Base na zoznam teroristických organizácií a uvalila na ňu sankcie. Krajne pravicová organizácia sa zapojila do teroristických útokov, uviedla dnes v tlačovom oznámení Rada EÚ.

Skupinu The Base v roku 2018 založil Američan Rinaldo Nazzaro s cieľom vytvoriť sieť radikálne pravicových nacionalistov, ktorí by sa pripravovali na ozbrojený konflikt. O dva roky neskôr Nazzaro presídlil do Petrohradu a získal ruské občianstvo.

Skupina sa usiluje o zvrhnutie vlády Spojených štátov, rozpútanie rasovej vojny a nastolenie etnicky bieleho štátu, píše BBC. Členovia The Base pôsobia v USA, ale tiež v Británii, vo Švédsku, Holandsku, Austrálii a Kanade, uviedla agentúra AFP.

The Base patrí k najagresívnejším rasistickým a neonacistickým organizáciám v USA a je pod stálym dohľadom amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Británia skupinu v rámci protiteroristického zákona zakázala v júli 2021, jej členom hrozí až 14 rokov väzenia.