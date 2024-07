Škandál v Rusku: Putinov hrdina sedí za mrežami. Generál zamieňal hovädzie mäso za bravčové a kuracie

Po prvej afére sa Dmitrij Bulgakov iba presunul na nižšiu pozíciu, po odhalení druhého prípadu putoval do vyšetrovacej väzby. V Moskve zatkli bývalého významného funkcionára ozbrojených síl. Je ním 69-ročný generál. „Vyšetrujeme trestný čin korupcie Bulgakova, ktorý v rokoch 2008 - 2022 bol námestník ministra obrany," oznámil na sociálnej sieti Telegram Vyšetrovací výbor Ruskej federácie, čo je obdoba Národnej kriminálnej agentúry na Slovensku, ale s rozdielom, že v Moskve je tento orgán priamo podriadený prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Meno Bulgakov chvíľu rezonovalo v Rusku v septembri 2022. Z funkcie námestníka ho odvolali len tri dni po tom, čo Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu, aby posilnil svoju armádu bojujúci proti Ukrajine. „Stalo sa to po záplave sťažností mobilizovaných mužov na ich výstroj a ubytovanie," poznamenal spravodajský server RBK. Bulgakova, ktorý mal zodpovednosť za logistiku, neposlali do civilu, ale presunuli ho do úradu generálnej inšpekcie ministerstva obrany. Z informácií médií nie je jasné, či tam ešte teraz pracoval, alebo už žil ako dôchodca.

Bulgakova zatkli po zadržaní troch súkromných podnikateľov z jedného potravinárskeho kombinátu, ktorý vyrába suchú stravu a konzervy s jedlom, pričom medzi jeho odberateľov patrí aj ministerstvo obrany. Podľa kriminalistov išlo o korupciu vo veľkom rozsahu. Tvrdia, že Bulgakov sa nezákonne obohacoval aj počas ruskej invázie na Ukrajinu, čiže od vpádu vojsk vo februári 2022.

Nemenovaný policajný zdroj agentúre TASS objasnil, v čom spočíval korupčný mechanizmus a ako došlo k okrádaniu štátu: „Počas pôsobenia Bulgakova na ministerstve vznikol systém zásobovania vojsk nekvalitnými potravinami za premrštené ceny. Hovädzie mäso sa nahrádzalo bravčovým a kuracím, energetická hodnota týchto dávok bola znížená."

Podľa vyšetrovateľov mal Bulgakov spáchať zločin tak, že z titulu svojej funkcie presadil, aby vojaci dostávali jedlo od protekčného potravinárskeho kombinátu, od ktorého na revanš dostával úplatky.

Bulgakov pritom svojho času zjavne patril medzi obľúbencov Putina v silových zložkách. Prezident totiž tomuto generálovi udelil v roku 2016 najvyššie štátne vyznamenanie Hrdina Ruska. Súviselo to s jeho poslaním na Blízkom východe, kde sa angažovali Rusi: na podporu režimu Bašára Asada: „Bulgakov bol vyznamenaný za operáciu, počas ktorej dodali na vojenskú základňu v Sýrii viac ako 200-tisíc ton materiálu pre ruské vojenské letectvo," napísal spravodajský server Meduza.

Bulgakov mal dlhé roky v agende materiálno-technické zabezpečenie armády. Od jari tohto roku je už siedmy generál, ktorého v Rusku zatkli. Takpovediac najväčšou rybou bol v apríli jeden z vtedajších námestníkov ministra obrany Timur Ivanov. Všetky prípady súvisia s korupciou.

Vyšetrovatelia a ani médiá, ktoré sa opierajú o svoje nemenované zdroje, zatiaľ neuviedli, o koľko miliónov rubľov sa mal Bulgakov obohatiť na úkor štátu. Verejnosť sa však dozvedela, kto generála uplácal. Podľa kriminalistov Bulgakov tvoril korupčný tandem s Griazinským potravinárskym kombinátom. O žalúdky vojakov sa začal starať už v roku 1944, keď vznikol ako štátny podnik, aby zásoboval červenoarmejcov.

Na webovej stránke kombinátu sa píše, že v súčasnosti v ňom pracuje okolo 400 ľudí. Mimochodom, netreba pochybovať o tom, že majitelia tejto potravinárskej spoločnosti nielen falšovali hovädzie mäso, ale aj úmyselne znižovali energetickú hodnotu svojich výrobkov pre armádu. Sami najlepšie vedeli, čo majú pod nosom: „Náš podnik má vlastné laboratórium, ktoré vykonáva prísnu kontrolu kvality surovín dodávaných do fabriky a vlastných výrobkov," zdôrazňuje kombinát na svojej webovej stránke.