Vo Francúzsku sa rozšíria pokuty za oneskorený príchod do materskej školy, peňažné tresty sa vyskytnú aj v zdravotníctve

Ráno prvá pokuta, večer druhá pokuta. Komu sa to môže vo Francúzsku stať? Nezodpovedným či nedochvíľnym Francúzom. Všetci začnú o niekoľko mesiacov pykať, keď nevyužijú dohodnutý termín v ambulancii u lekára, a podaktorí to už zažívajú v prípade, že do stanoveného času neprídu po svoje dieťa do predškolského zariadenia. Finančné sankcie ich čakajú od roku 2025, pokuty v materských školách fungujú už teraz v niektorých väčších mestách, pričom najnovšie sa k nim pridáva Toulouse.

Pohár trpezlivosti už pretiekol zriaďovateľom zariadení starajúcich sa o deti v štyroch mestách (a ešte aj niekde inde). Sú nimi Bordeaux, Lille, Marseille a Štrasburg. Od septembra tohto roku sa k nim zaradí Toulouse. „Rodič, ktorý si príde vyzdvihnúť dieťa po skončení stanoveného času, zaplatí 30 eur," informoval denník Le Monde. Vo väčšine materských škol to matky a otcovia musia stihnúť do pol siedmej večer. Ako určili výšku finančnej sankcie? Tridsať eur sú mzdové náklady za jednu hodinu dokopy pre dve vychovávateľky, ktoré sú nútené zostať v práci.

V Toulouse, ktoré má zhruba 472-tisíc obyvateľov, chodí do predškolských zariadení dovedna približne 28-tisíc chlapčekov a dievčatiek. Kým pred piatimi rokmi zaznamenali okolo 4-tisíc oneskorených príchodov rodičov, v tomto roku ich registrujú až takmer 8-tisíc. Mesto je odhodlané vybrať každú pokutu: „Od 1. septembra 2024 ju rodičia zaplatia na mieste priamo z peňaženky," upozornili noviny Le Figaro. Zrejme dostanú na výber formou hotovosti, alebo prostredníctvom kreditnej karty.

Združenia rodičov namietajú, tvrdia, že to bude bezohľadné voči matkám samoživiteľkám. Čiže v prípade žien, ktoré nemajú muža, ktorý by namiesto nich mohol prísť po dieťa, keď ony majú nejakú nepredvídateľnú prekážku. Napríklad keď im mešká spoj verejnej dopravy alebo vo svojom aute uviaznu v zápche na ceste.

Vedenie mesta argumentuje tým, že aj veľa vychovávateliek má doma deti, o ktoré sa musia večer postarať. Nie je to bezočivé, ak musia zostať v materskej škole niekedy aj 20. hodine len pre jedného chýbajúceho rodiča? „Má to dopad na ich rodinný aj súkromný život," zdôraznilo mesto Toulouse vo svojom vyhlásení pre médiá.

Marion Lalane-de Laubadèrová, ktorá má na radnici v Toulouse v agende školstvo, naznačila, že pokuty by mali viac-menej pocítiť len chronicky nedochvíľni otcovia a matky: „Medzi zaznamenanými oneskorenými príchodmi je len niekoľko stoviek rodičov, ktorí majú problém prísť načas," povedala pre Le Monde. Ubezpečila pritom, že určite nebudú sankcionovať tých, ktorí prídu len niekoľko minút po zatváracej dobe predškolského zariadenia.

Okrem zmienených väčších miest sa rozhodli sprísniť disciplínu rodičov napríklad aj v Moreuil, čo je väčšia obec, kde žije okolo 4-tisíc ľudí. Tamojší sadzobník pokút vyzerá inak, ako ho pripravili v Toulouse. „Za meškanie 15 minút 5 eur, za 30 minút 10 eur, za 60 minút 50 eur," uviedol server France Bleu s tým, že veľa nedochvíľnych rodičov sa už polepšilo.

Počtom obyvateľov porovnateľná obec Morlaàs možno postupuje v celom Francúzsku najprísnejšie. Sankcie sú spočiatku mierne, potom však najtvrdšie. Za prvý oneskorený príchod dávajú pokutu len 5 eur, za ďalšie dva prehrešky zakaždým po 15 eur. Po troch meškaniach si obec vyhradila právo odmietnuť prijať dieťa do materskej školy.

Na celoštátnej úrovni sa vo Francúzsku chystajú pokuty pre ľudí, ktorí zmeškajú termín dohodnutej návštevy u lekára. Server Top Santé, ktorý píše o zdravotníctve, poukázal na to, že zo štatistiky vyplýva, že každý týždeň sa vyskytne priemerne šesť až desať percent ľudí, ktorí neprídu. To je už vysoký údaj. Ročne to vychádza až na 27 miliónov prípadov. Premiér Gabriel Attal pred tromi mesiacmi oznámil, že vláda sa rozhodla presadiť, aby každý pacient od 1. januára 2025 zaplatil pokutu 5 eur. Nezodpovedných Francúzov to nezruinuje a zdravotníctvu pomôže – vychádzajúc z uvedeného ročného počtu prípadov by to znamenalo okolo 135 miliónov do systému zdravotnej starostlivosti.