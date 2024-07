Zatknutý Putinov generál postavil v rodnej obci most z peňazí pre armádu. Aké veľké úplatky dostával?

Zatiaľ je známe, že Bulgakov tvoril jednu z hlavných postáv korupčnej schémy pri zásobovaní armády suchou stravou a potravinovými konzervami. Podľa vyšetrovateľov presadzoval, aby ním protežovaný potravinársky agrokombinát dostával zákazky od ozbrojených síl, pričom firma dodávala vojakom lacnejšie mäso, ako uvádzala na etikete, a ešte aj s menšou výživnou hodnotou.

Mimochodom, Bulgakov, ktorý vykonával funkciu námestníka ministra obrany od decembra 2008 až do septembra 2022, sa správal ako lokálpatriot. V roku 2019 sa v blízkosti jeho rodnej obce konalo vojenské cvičenie a ťažké stroje armády zrejme potrebovali bezpečný prejazd ponad rieku. Bulgakov nariadil postaviť nový most dlhý 80 metrov. Vybudovali ho v obci Horné Gurovo v Kurskej oblasti, kde sa v októbri 1954 narodil, z peňazí určených v rozpočte pre armádu. Stavba mostu vyšla na 250 miliónov rubľov, čo je v prepočte takmer 2,7 milióna eur. Skvelý darček pre obec, v ktorej žije len okolo 160 ľudí.

Kriminalisti vinia Bulgakova z korupcie vo veľkom rozsahu. Zatiaľ neprezradili, koľko peňazí mohol nezákonne získať. Za niekoľko rokov to však asi bol veľký balík. Takmer určite pomáhal dohadzovať predražené zákazky nielen potravinárskemu agrokombinátu. „Priezvisko Bulgakov sa rýchlo stalo synonymom korupcie v armáde," povedal pre server Novaja gazeta človek, ktorý ho dobre dlhé roky poznal na ministerstve obrany. Zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, poznamenal, že vlastníci firiem, ktorí zásobovali ozbrojené sily, museli vždy rátať s úplatkami, ak chceli s predajom uspieť. „Do vrecka Bulgakova a jeho komplicov sa dostávalo päť až desať percent hodnoty objednávky," tvrdí Novaja gazeta.

Čo sa týka zmieneného agrokombinátu, dobre sa mu darilo: vyhral jedenásť z jedenástich tendrov, pričom armáda od neho nakupovala za najvyššiu prípustnú cenu. Hlavný akcionár tohto podniku sa asi s Bulgakovom poznal od mladosti: je len o rok mladší od neho, obaja vyštudovali rovnakú vysokú vojenskú školu.

Prečo Bulgakova dobieha spravodlivosť až teraz, keď verchuška zjavne už dlhšie vedela o jeho nekalých praktikách? O protekčnom predražení dodávok suchej stravy a konzerv sa vyšetrovatelia možno dozvedeli, keď nedávno posadili do vyšetrovacej väzby akcionárov uvedeného agrokombinátu. Lenže táto korupcia je takmer istotne len špička ľadovca spojená s Bulgakovom. Keď sa pustíme do špekulácií, jedna hypotéza môže znie nasledovne: Andrej Belousov, ktorý v máji tohto roku nahradil na čele rezortu obrany Šojgua, sa možno rozhodol dôrazne vyčistiť chliev. Vrátane najväčších korupčníkov, ktorí už vplyvne rozhodovacie právomoci nemajú. Pointa? Ukázať Putinovi, že je správny muž na správnom mieste. A šéf Kremľa možno odložil ochrannú ruku nad Bulgakovom, ak ho nahneval tým, že sa priživoval na peniazoch pre armádu ešte aj počas ruskej invázie na Ukrajinu, nehľadiac na to, že pred niekoľkými rokmi vyznamenal, o čom ešte bude reč.

Bulgakov vlastní honosnú dvojposchodovú vilu na predmestí Moskvy. Do nej poňho prišli vyšetrovatelia, ktorí ho umiestnili vo vyšetrovacej väzby. Sudca nevyhovel žiadosti generála, aby ho zostal na slobode do začiatku procesu, pretože sa obával, že by mohol ovplyvňovať svedkov. Predbežne zostane za mrežami najbližšie dva mesiace, potom možno dôvody väzby pominú.

Na ministerstve obrany, ktoré máva v Rusku až desať námestníkov, mal dlhé roky neotrasiteľné postavenie. Túto funkciu získal, keď ho do nej presadil Anatolij Serďukov, šéf rezortu obrany v období 2007 – 2012. Po jeho odvolaní Putinom ho nahradil Sergej Šojgu, ktorý si postupne priviedol nových zástupcov. Je zaujímavé, že Bulgakov zostal vo funkcii ako jediný námestník z éry Serďukova. Trvalo to až do jesene 2022, keď o svoju pozíciu prišiel. Dôvodom mali byť jeho zlyhania pri zásobovaní ruských vojakov, ktorí vo februári 2022 vtrhli na Ukrajinu. Generála, ktorému Putin v roku 2016 udelil najvyššie štátne vyznamenanie Hrdina Ruska, neposlal do dôchodku, ale urobil z neho generálneho inšpektora ministerstva obrany. Viacerí vojenskí blogeri to nechápali: čudovali sa, že kontrolu armády má vykonávať Bulgakov, ktorý ako šéf materiálneho a technického zabezpečenia ozbrojených síl nezvládol svoje poslanie.

Isté je, že Bulgakova neochránilo teraz ani to, že pred deviatimi rokmi mu Putin udelil zlatý metál Hrdina Ruska. Vyznamenanie získal za to, že v roku 2015 riadil operáciu, počas ktorej ruskí vojaci dostali 200-tisíc ton materiálu na svojej leteckej základni v Sýrii.

Čo sa týka oficiálnych príjmov Bulgakova, ruské médiá majú k dispozícii jeho posledné majetkové priznanie z roku 2018. Za ten rok zarobil okolo 15 miliónov rubľov, čo v prepočte vychádza na 170-tisíc eur. Na úplatkoch však získaval nepochybne každý rok oveľa viac peňazí.

Ak prokuratúra dokáže na súde vinu Bulgakovovi, odsedieť si môže niekoľko niekoľko rokov za mrežami. Zároveň mu hrozí strata prestíže, na ktorú si potrpí každý profesionálny vojak s najvyššou hodnosťou. Po odpykaní očakávaného trestu by už doma nenašiel uniformu generála ovenčenú metálmi: súd ho totiž môže degradovať a tiež mu odňať všetky vyznamenania.