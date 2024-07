ONLINE: Borrell: Vojna na Ukrajine je pre EÚ existenčnou hrozbou. Orbán: Globálna moc sa presúva do Ázie, kam sme zatlačili Rusko

Vojna na Ukrajine je pre Európsku úniu existenčná záležitosť, uviedol najvyšší diplomat EÚ Josep Borrell. Podľa maďarského premiéra Viktora Orbána je to Ázia, ktoré bude dominovať svetu, desaťročia či až stáročia a Západ podľa neho do toho bloku zatlačil aj Rusko.

7:05 Najvyšší diplomat EÚ Josep Borrell varoval, že ruská vojna proti Ukrajine je pre Európu „existenčnou hrozbou“, keď na stretnutí s ministrom zahraničných vecí krajiny Wang Yi vyzval Čínu, aby podporila mierový proces na ukončenie konfliktu, píše britský denník The Guardian.

Čína, blízky spojenec Moskvy, ruskú inváziu na Ukrajinu verejne neodsúdila, Peking vypracoval 12-bodový dokument, ktorý stanovuje všeobecné zásady ukončenia vojny, podotýka denník. Borell tiež vyzval Peking, aby zastavil vývoz tovaru s dvojakým použitím do Ruska, čo posilňuje jeho vojenské kapacity.

„Vysoký predstaviteľ (podpredseda EÚ) vysvetlil, prečo Európska únia považuje vojnu Ruska proti Ukrajine za existenčnú hrozbu pre Európu. Vyjadril svoje znepokojenie, pretože čínsky vývoz veľkého množstva tovaru a položiek s dvojakým použitím predstavuje pre Rusko podporu pri budovaní vojenských kapacít. Vysoký predstaviteľ (podpredseda EÚ) požiadal Čínu, aby využila svoj vplyv na Rusko a prispela k ukončeniu vojny. Požiadal Čínu, aby podporila mierový proces na Ukrajine, a domnieva sa, že spoločné vyhlásenie s Brazíliou z mája 2024 týmto smerom nejde,“ citoval The Guardian tlačovú správu diplomatických služieb EÚ.

Pozícia Ruska v zahraničnej politike je racionálna a predvídateľná v kontraste so slabosťou Západu, povedal v sobotu pred predstaviteľmi maďarskej menšiny v Rumunsku maďarský premiér Viktor Orbán. Globálna moc sa podľa neho presunuje od iracionálneho Západu do Ázie a do Ruska.

„V nasledujúcich desiatkach rokov, možno storočiach, bude Ázia dominantným centrom sveta,“ povedal Orbán podľa agentúry Reuters. V tejto súvislosti spomenul Čínu, Indiu, Pakistan a Indonéziu. „A my na Západe sme do tohto bloku zatlačili aj Rusko,“ uviedol tiež. Rusko podľa neho ukázalo ekonomickú flexibilitu tým, ako sa dokázalo prispôsobiť sankciám, ktoré na neho uvalil Západ po anexii ukrajinského Krymu v roku 2014. Maďarský premiér, ktorý vystupuje ako obhajca tradičných hodnôt a ktorého vláda v minulých rokoch prijala rôzne opatrenia namierené proti komunite LGBT+ tiež o Rusku povedal, že v mnohých častiach sveta získalo váhu vďaka tomu, že obmedzilo práva tejto skupiny. „Z ruskej ‚mäkkej sily‘ na medzinárodnej scéne najviac pôsobí jeho odpor voči LGBT+,“ uviedol Orbán.

Maďarsko v tomto polroku predsedá Európskej únii. Jeho vláda však na rozdiel od takmer všetkých ostatných krajín EÚ udržiava dobré vzťahy s Moskvou napriek ruskej invázii na Ukrajinu a je priaznivá voči Číne. Vlnu nevôle vyvolala začiatkom tohto mesiaca Orbánova vopred neohlásená cesta do Kyjeva, Moskvy a Pekingu, kde podľa svojich slov usiloval o nájdenie riešenia, ktoré by umožnilo ukončiť vojnu na Ukrajine. Orbán v tejto súvislosti hovoril o „mierovej misii“.

Podľa agentúry APA povedal Orbán, že európska politika sa zrútila a že Európa dnes nerobí nič iné, len že bezvýhradne nasleduje politiku amerických demokratov, aj keď ju to poškodzuje. O Poľsku povedal, že sa z neho stal „prvotriedny oporný bod Spojených štátov v Európe“.

Podľa Orbána sa Ukrajina nikdy nestane členom EÚ ani Severoatlantickej aliancie, pretože „my Európania na to nemáme dosť peňazí“. EÚ by sa mala vzdať svojej identity ako politický projekt a stať sa ekonomickým a obranným projektom, myslí si Orbán.

7:00 Najmenej päť civilistov zahynulo v sobotu pri ruskom ostreľovaní vo viacerých oblastiach Ukrajiny, oznámili tamojšie úrady. Informovala o tom agentúra Reuters.

V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny prišli podľa miestnych predstaviteľov o život traja ľudia, z nich dvaja v meste Cherson a okolí a ďalší neďaleko mesta Beryslav.

V Sumskej oblasti na severovýchode hlásili z mesta Hluchiv neďaleko hranice raketový útok, pri ktorom zahynul 14-ročný chlapec a ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia, uviedla ukrajinská prokuratúra. Útok podľa nej zasiahol bytové a rodinné domy, vzdelávaciu inštitúciu, obchod a vozidlá krátko po poludní.

V Charkovskej oblasti ďalej na východ oblastný gubernátor Oleh Syniehubov oznámil smrť jedného človeka v zasiahnutom súkromnom dome pri meste Čuhujiv.

Na druhej strane hranice, v juhoruskej Belgorodskej oblasti, regionálny gubernátor Viačeslav Gladkov oznámil, že pri ukrajinskom ostreľovaní a dronových útokoch zahynul jeden človek a dvaja ďalší utrpeli zranenia, pričom boli poškodené domy a ďalšie budovy.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jednotky protivzdušnej obrany zničili v sobotu večer nad touto oblasťou dva drony.

Správy z oboch strán nebolo možné nezávisle overiť.