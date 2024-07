Obmedzenie tranzitu ruskej ropy do Maďarska a SR nie je vydieraním, povedal Podoľak

Obmedzenie tranzitu ropy ruskej spoločnosti Lukoil cez územie Ukrajiny pre Maďarsko a SR nie je v nijakom prípade vydieraním. Uviedol to poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, podľa ktorého Budapešť a Bratislava nekonajú v záujme mieru, ale trvajú na ústupkoch voči Rusku. Uviedol to v sobotu server magyarnemzet.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Obmedzenie dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska týkajúce sa ruskej spoločnosti Lukoil nie je vydieraním,“ povedal pre agentúru Reuters Podoľak.

Vyhlásil to v reakcii na piatkové uznesenie maďarskej vlády, podľa ktorého Ukrajina vydiera Maďarsko a Slovensko zastavením dodávok ropy, pretože chce, aby obe krajiny upustili od svojej promierovej politiky požadujúcej prímerie.

Ukrajina zastavením prepravy ropy od ruského dodávateľa Lukoil ohrozila energetickú bezpečnosť Maďarska a Slovenska, pričom Kyjev sa netají tým, že to robí z politických dôvodov. Konštatoval to v pondelok (22.7.) server mandiner.hu.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v utorok (23.7.) oznámil, že Maďarsko bude blokovať vyplatenie finančnej pomoci Ukrajine v rámci Európskeho mierového nástroja až dovtedy, kým Kyjev neobnoví tranzit ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba.

„Pokiaľ Ukrajina túto otázku nevyrieši, každý by mal zabudnúť na vyplatenie kompenzácie za prepravu zbraní vo výške 6,5 miliardy eur z Európskeho mierového nástroja, pretože ako by to vyzeralo, že my schválime vyplatenie uvedenej sumy, zatiaľ čo Ukrajina ohrozuje našu energetickú bezpečnosť,“ povedal maďarský minister zahraničných vecí.