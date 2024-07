Tisíce ľudí prišli na pohreb detí zabitých pri útoku na drúzske mesto Madždal Šams

V drúzskom meste Madždal Šams, kde pri raketovom útoku v sobotu zahynulo 12 detí a mladistvých, sa dnes dopoludnia uskutočnili prvé pohreby a na miesto dorazili tisíce trúchliacich, informuje spravodajský web The Times of Israel (ToI).

Izrael útok na okupovaných Golanských výšinách pripisuje libanonskému hnutiu Hizballáh. Iránom podporovaná militantná skupina akúkoľvek vinu odmietla. OSN, USA, Francúzsko, Británia aj Egypt útok odsúdili, ale varovali pred eskaláciou konfliktu.

Madždal Šams v nedeľu ráno navštívil okrem iného izraelský minister obrany Joav Galant. Obyvateľom povedal, že za nimi v tejto ťažkej chvíli stojí celý Izrael a Hizballáhu odkázal, že „za útok zaplatia“. Taktiež premiér Benjamin Netanjahu, ktorý kvôli útoku predčasne ukončil svoju návštevu USA a vrátil sa do Izraela, Hizballáhu odkázal, že „za tento útok zaplatí takú vysokú cenu, ako doteraz nezaplatil“.

„Niet pochýb o tom, že Hizballáh prekročil všetky červené línie, čo sa odrazí v reakcii,“ povedal izraelský minister zahraničia Jisrael Kac stanici Channel 12. „Blížime sa k momentu, keď budeme čeliť totálnej vojne,“ dodal podľa agentúry AP.

Americké tajné služby podľa nemenovaného zdroja agentúry AP nepochybujú o tom, že útok vykonal Hizballáh, ale nie je jasné, či z jeho strany išlo o cielený úder, alebo omyl. Americký minister zahraničia Antony Blinken dnes povedal, že Spojené štáty nechcú, aby v oblasti došlo k eskalácii konfliktu a že o incidente USA rokujú s Izraelom. Podľa libanonskej diplomacie libanonská vláda požiadala USA, aby Izrael vyzvali na zdržanlivosť. Spojené štáty naopak vládu v Bejrúte požiadali, aby na zdržanlivosť vyzvala Hizballáh. Ten podľa dvoch bezpečnostných zdrojov agentúry Reuters preventívne vykľul niektoré kľúčové objekty v južnom a východnom Libanone v príprave na možné izraelské údery.

Smerujú Izrael a Irán k veľkej vojne? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 54,8% Nie 30,1% Neviem 15,2%

Libanonská letecká spoločnosť Middel East Airlinies (MEA) dnes oznámila, že odložila niektoré lety, ktoré mali v Bejrúte pristáť cez noc, a namiesto toho priletia až v pondelok ráno. Je to celkovo šesť letov, z Londýna, Kodane a štyri z ďalších miest na Blízkom východe. Aerolinky dodali, že zmeny súvisia s poistnými rizikami a zdôraznili, že sa neobávajú, že by bolo letisko zasiahnuté, ani nemajú v tomto ohľade žiadne informácie. V takom prípade by všetky lety zrušili.

Francúzske ministerstvo zahraničia dnes sobotňajší útok odsúdilo a vyzvalo na to, aby sa zabránilo „novej vojenskej eskalácii“. Útok odsúdil a varoval pred ďalšou eskaláciou tiež britský minister zahraničia David Lammy. V príspevku na sieti X Lammy uviedol, že „Hizballáh musí s útokmi prestať“. Pred otvorením nového frontu s Libanonom tiež varoval Egypt. Podľa egyptskej diplomacie je nutné Libanon podporiť a „ušetriť ho vojnovej pohromy“.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video Archívne video

Útok odsúdil tiež generálny tajomník OSN Antonio Guterres, súčasne ale vyzval všetky strany na maximálnu zdržanlivosť. „Civilisti, a najmä deti, nesmú naďalej niesť ťarchu strašného násilia v regióne,“ vyhlásil.

Izraelské stíhacie lietadlá v južnom Libanone v noci na dnes zasiahli niekoľko cieľov, avšak tvrdšia odpoveď sa podľa Reuters očakáva až po zasadnutí izraelského bezpečnostného kabinetu, ktoré sa malo začať o 18:00 (17:00 SELČ).

Čítajte viac Netanjahu: Izrael úder na futbalové ihrisko na Golanských výšinách neprejde mlčaním

Útok zasiahol drúzsku komunitu. Niektorí drúzi majú izraelské občianstvo. Mnohí z nich stále sympatizujú so Sýriou a odmietajú izraelskú anexiu Golan, no ich väzby na izraelskú spoločnosť sa v priebehu rokov prehĺbili, píše AP.

Golanské výšiny ako strategicky významnú oblasť na juhozápade Sýrie židovský štát obsadil počas vojny v roku 1967 a v roku 1981 ju v rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN anektoval. Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2019 uznal zvrchovanosť Izraela nad Golanmi, čím sa odklonil od pozície, ktorú do tej Doby Washington zastával.