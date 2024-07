Netanjahu a Galant majú rozhodnúť o reakcii na útok z Libanonu. Erdogan pohrozil Izraelu vojenskou intervenciou

Izraelský bezpečnostný kabinet v nedeľu po svojom viac ako štvorhodinovom zasadaní poveril premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta, aby rozhodli o rozsahu a načasovaní reakcie na raketový útok Hizballáhu na Golanské výšiny, pri ktorom v sobotu zahynulo 12 mladých ľudí. Uviedol to portál Times of Israel s odvolaním sa na Netanjahuov úrad.

Minister financií Bezalel Smotrič a minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir sa podľa tohto zdroja zdržali hlasovania.

Bezpečnostný kabinet diskutoval aj izraelských rukojemníkoch zadržiavaných militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, o ďalších krokoch Izraela v tomto smere sa však bude rokovať na ďalšom stretnutí.

Krátko po skončení zasadania izraelského bezpečnostného kabinetu libanonské médiá informovali o izraelských náletoch na ciele v blízkosti miest Húlá a Markaba na juhu Libanonu. Podrobnosti o útokoch neboli bezprostredne k dispozícii.

Times of Israel poznamenal, že na obe oblasti zaútočila izraelská armáda od októbrového vpádu Hamasu do južného Izraela mnohokrát, takže sa nezdá, že by to bola avizovaná odpoveď židovského štátu na raketový útok Hizballáhu.

Pri útoku Iránom podporovaného Hizballáhu na Izraelom okupované Golanské výšiny jedna z rakiet dopadla na futbalové ihrisko v malom drúzskom meste Madždal Šams. Obete mali desať až 20 rokov, uviedla izraelská armáda.

Erdogan pohrozil intervenciou

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu pohrozil Izraelu vojenskou intervenciou. „Tak ako sme išli do Náhorného Karabachu, tak ako sme išli do Líbye, niečo podobné môžeme urobiť v ich prípade,“ povedal Erdogan na podujatí, ktoré usporiadala jeho vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) v meste Rize ležiacom na pobreží Čierneho mora. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.

„Nie je dôvod, prečo by sme to nemohli urobiť… Musíme byť silní, aby sme mohli podniknúť tieto kroky,“ dodal Erdogan, ktorý je ostrým kritikom izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy, v prejave vysielanom v televízii.

Erdogan narážal konflikt o Náhorný Karabach medzi Arménskom a Azerbajdžanom, v ktorom Turecko podporuje Azerbajdžan okrem iného dronmi. V Líbyi zmietanej občianskou vojnou Ankara podporuje medzinárodne uznávanú vládu vojenským vybavením a personálom.

Turecký prezident nespresnil, aký druh intervencie má na mysli. Predstavitelia AKP na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie k Erdoganovým slovám nereagovali.

Na výroky tureckého prezidenta však reagoval izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac, ktorý na sieti X napísal, že „Erdogan ide v stopách Saddáma Husajna a vyhráža sa útokom na Izrael. Mal by si spomenúť, čo sa tam stalo a ako to skončilo“.

V marci 2003 americké jednotky vpadli do Iraku, kde sa mali nachádzať zbrane hromadného ničenia. Vojenská operácia viedla k zvrhnutiu vtedajšieho irackého diktátora Saddáma Husajna. O tri roky neskôr Husajna popravili za masakry Kurdov a šiitov.

Od začiatku vojny v Pásme Gazy pred takmer deviatimi mesiacmi sa vzťahy medzi Izraelom a Tureckom dramaticky zhoršili. Erdogan označil palestínske militantné hnutie Hamas za „oslobodzovaciu organizáciu“ a prirovnal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k Adolfovi Hitlerovi. Erdogan v polovici júla vyhlásil, že jeho krajina už nebude súhlasiť s budúcou spoluprácou medzi NATO a Izraelom, kým na palestínskych územiach nezavládne udržateľný mier.

Vojnu v Pásme Gazy spustil vpád kománd Hamasu a iných skupín do južného Izraela zo 7. októbra 2023, počas ktorého zahynulo viac ako 1 200 ľudí. Izrael odpovedal masívnymi leteckými útokmi a pozemnou ofenzívou.