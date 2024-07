Francúzska polícia má podozrivých z útokov na železnicu, premávka je opäť v normále

Francúzska polícia preveruje niekoľko ľudí v súvislosti s piatkovým poškodením železničných zariadení, ktoré spôsobilo vážne dopravné komplikácie pred začiatkom letných olympijských hier. Uviedol to v pondelok ráno podľa agentúry Reuters minister vnútra Gérald Darmanin. Podľa neho by za činmi mohli stáť aktivisti z krajne ľavicových skupín. Premávka vlakov na poškodených tratiach sa ráno vrátila do normálneho stavu, uviedol minister dopravy Patrice Vergriete.