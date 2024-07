Bulharský prezident poveril vytvorením vlády malú protisystémovú stranu

Začiatkom júla neuspela stredopravicová aliancia strán Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a Zväz demokratických síl (SDS). Tá síce v júnových voľbách zvíťazila, v 240-člennom Národnom zhromaždení však získala len 68 mandátov a nepodarilo sa jej zaistiť si dostatočnú podporu ďalších strán.

Po nej vládu nedokázala vytvoriť ani centristická aliancia Pokračujeme v zmene – Demokratické Bulharsko (PP-DB), ktorá má v parlamente 39 mandátov.

Protisystémová ITN získala vo voľbách len 16 parlamentných kresiel. Na zostavenie novej vlády nemá časovú lehotu, v prípade jej neúspechu sa však v krajine budú konať už siedme parlamentné voľby od apríla 2021.

Čítajte viac Autom do Bulharska 2024: Čierne more je na dosah. Z diaľnice chýba len pár ‘kilákov‘

„Veľmi dobre si uvedomujeme, v akej vážnej kríze sa krajina nachádza a akú zodpovednosť v sebe nesie tento tretí mandát (na zostavenie vlády),“ povedal líder parlamentnej frakcie ITN Toško Jordanov. „Budeme rokovať so všetkými parlamentnými stranami vrátane nezávislých poslancov. Rokovací proces bude mimoriadne transparentný,“ do­dal.

Júnové parlamentné voľby sa konali paralelne s voľbami do Európskeho parlamentu. Boli už šieste za posledné tri roky po marcovom rozpade koalície najsilnejších aliancií – GERB-SDS a PP-DB. Obe sú orientované pro-európsky a pro-podnikateľsky, majú však množstvo sporov aj osobnú rivalitu.

Bulharsko by pritom potrebovalo stabilnú a dobre fungujúcu vládu, ktorá by urýchlila prísun eurofondov na budovanie infraštruktúry a posunula krajinu k vstupu do eurozóny a úplnému členstvu v schengenskom priestore.