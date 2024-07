Koľko ukrajinských väzňov doteraz prejavilo záujem bojovať proti ruskej armáde? A sú medzi nimi aj odsúdené ženy?

Po prijatí zákona poslancami minister spravodlivosti Denys Maljuska vyhlásil, že k ozbrojeným silám by sa mohlo pridať 10-tisíc až 20-tisíc osôb vo výkone trestu odňatia slobody. Naznačil, že jedna vec bude záujem, druhá vec to, či uchádzači splnia podmienky a to vrátane kladného posudku lekárskej komisie.

Od nadobudnutia účinnosti zákona uplynulo už desať týždňov, čo je pomerne dostatočný čas zhodnotiť, či splnil očakávania. „Doteraz bolo mobilizovaných 3800 väzňov. Väčšina z nich nedávno ukončila výcvik, ale sú medzi nimi už aj zranení a mŕtvi," povedal člen parlamentného výboru pre obranu Roman Kostenko pre noviny Ukrajinská Pravda. Dodal, že záujem o výmenu pobytu vo väzení za nástup na front je v súčasnosti slabý. Nazdáva sa, že celkovo sa podarí zlákať do armády približne 5-tisíc odsúdených.

Bolo by to dvakrát až štyrikrát menej, ako si predstavoval minister Maljuska. Treba však zdôrazniť, že vyčerpanej armáde padne vhod každá jedna posila, vojna trvá už dva a pol roka. Nájdu sa medzi tými, ktorí si obliekli vojenskú uniformu aj potrestané ženy? Prvé týždne neprejavila záujem ani jedna z nich. Teraz už také sú, ale dajú sa zrátať na prstoch dvoch rúk. „Kontrakt s ozbrojenými silami podpísalo prvých sedem žien, ktoré si odpykávali trest," citoval pred týždňom server RBK-Ukrajina námestníčku ministra obrany Olenu Vysockú.

Do armády berú len kriminálnikov, ktorí nespáchali najťažšie zločiny. Znamená to, že so žiadosťou nepochodia brutálni vrahovia, odsúdení za vlastizradu a podobne. Zákaz sa vzťahuje aj na osoby potrestané za korupciu. Ani v prípade ostatných trestných činov sa však ešte záujemcovi automaticky neotvárajú dvere z väzenia: jednou z podmienok zákona je, že musia mať pred sebou menej ako tri roky výkonu trestu odňatia slobody. Po absolvovaní stanovenej dĺžky vojenskej služby sa môžu vrátiť do civilu. Samozrejme, že sa žiada dodať, ak na fronte prežijú.

Trestanci musia počítať s tým, že po výcviku, ktorý trvá približne šesť týždňov, ich pošlú priamo do oblastí, kde ukrajinská armáda bojuje proti ruským agresorom. Nebudú teda niekde v tyle. Samozrejme, že rovnako ako iní vojaci aj oni dostávajú žold. Generálny štáb ozbrojených síl nedávno informoval, že výlučne z väzňov vytvorili už jeden prápor. Spadá pod 24. brigádu armády. „Naši noví branci využili druhú šancu a pripojili sa k posvätnej povinnosti vo veľkej vojne za nezávislosť," zdôraznila brigáda v tlačovom vyhlásení. Vo vojenstve prápor pozostáva z 300 až 1200 vojakov, konkrétny počet sa odvíja od konkrétnych úloh, ktoré má plniť.

Čo sa týka slabšieho záujmu v porovnaní s tým, aký očakával šéf rezortu spravodlivosti, jeden z veliteľov má vysvetlenie, prečo najprv bolo pomerne dosť uchádzačov, ale následne ich počet výrazne klesol. Mykola Meľnik na sociálnej sieti Facebook napísal, že tí, čo sa ocitli na fronte v priamom boji proti Rusom, dali vedieť bývalým spoluväzňom, kam sa dostali, čo ich odradilo. Meľnik tvrdí, že mnohí odsúdení si vypočuli garancie o tom, že do najostrejších bojov ich nenasadia, ale realita nakoniec vyzerala opačne.