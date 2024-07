Toto Trumpa nepoteší. Senátor, ktorého si vybral za viceprezidenta, sa priatelil s transexuálkou a jeho nenávidel

Kto je J. D. Vance

39-ročný senátor zo štátu Ohio J. D. Vance je republikánskym kandidátom na viceprezidenta. Bývalý šéf Bieleho domu Donald Trump, ktorý sa opäť uchádza o miesto hlavy štátu, jeho meno oznámil pred dvoma týždňami, keď sa začal nominačný zjazd republikánov.

Vance je pomerne neskúseným politikom, keďže v Senáte začal pôsobiť až v januári 2023. V minulosti bol navyše ostrým kritikom Trumpa, ktorého nazval idiotom, americkým Hitlerom či ópiom pre masy. Neskôr zmenil názor a začal ho podporovať.

Foto: SITA/AP, Paul Vernon James David Vance Senátor James David Vance

Vance mal ťažké detstvo, zažil chudobu aj domáce násilie, jeho matka bola narkomanka, preto ho so sestrou vychovávali starí rodičia. Po službe v armáde vyštudoval politológiu, filozofiu a právo. Pracoval ako právnik a manažér, skúšal podnikať, spolupracoval aj s niektorými politikmi.

V roku 2016 vydal autobiografickú knihu, kde rozobral sociálne problémy súčasnej Ameriky. Dielo sa stalo bestsellerom, získalo viaceré ceny a dokonca ho sfilmovali. V roku 2022 úspešne kandidoval do Senátu.

Trumpovi pomohol pri získavaní peňazí na volebnú kampaň. Zastáva konzervatívne postoje, kritizuje potraty, migráciu, feminizmus aj komunitu LGBTI. Vyhlásil, že ho nezaujíma, čo sa deje na Ukrajine, a je proti tomu, aby ju USA finančne podporovali.

Ako uviedol pre New York Times, problémom Ukrajiny je matematika – potrebuje viac vojakov, ako môže povolať, a viac vojenského materiálu, ako jej USA môžu dodať. To, že by mohla obnoviť svoje predvojnové hranice, považuje za ilúziu, preto by vraj mala rokovať o mieri.

Vance je ženatý s právničkou indického pôvodu, s ktorou má tri deti.