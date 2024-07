Čo má spoločné Šutaj Eštok s českým ministrom vnútra? Nespokojných policajtov. Za riekou Moravou sa vyhrážajú výpoveďami

Slovenský minister vnútra ponúka takzvaný stabilizačný príspevok policajtom, ktorí sa upíšu bezpečnostným zložkám na ďalšie roky. Od januára 2025 by mali jednorazovo dostať 5-tisíc eur (rovnako vysoká suma má slúžiť ako náborový príspevok). Slúžiaci policajti však žiadajú vyššie mesačné mzdy. Sú v tom zajedno s českými strážcami zákona.

G. Grendel: Som zvedavý, či minister dodrží sľub, že ak sa platy nezvýšia, tak odstúpi Video Zdroj: TV Pravda

Český minister vnútra Rakušan možno teraz ľutuje, čo povedal pred niekoľkými mesiacmi. Policajti totiž chcú, aby splnil svoje slová, ale on odsúva tému vyšších miezd. „Zaslúžia si zvýšenie platov, inflácia je vysoká," zdôraznil v januári tohto roku pre Českú televíziu. Zámer počítal s tým, že policajti by si mesačne prilepšili o desať percent s účinnosťou od októbra 2024. Nárast miezd by zaťažil štátnu kasu zhruba o 1,1 miliardy českých korún (za posledný štvrťrok 2024). Vychádza to v prepočte na 43 miliónov eur, Rakušan však zatiaľ vo vláde nepochodil. Minister práce Marian Jurečka hovorí, že to prichádza do úvahy až od januára 2025.

Českí policajti však nemienia čakať ani jeden mesiac. „Máme požiadavku, aby k zvýšeniu došlo už v tomto roku, pretože je veľa policajtov, ktorí už tejto vláde neveria. V bezpečnostných zložkách máme za posledné dva roky pokles reálnych príjmov viac ako 20 percent, možno aj 25 percent, a títo ľudia naozaj zvažujú, že odídu," citoval server Novinky Tomáša Machoviča, ktorý je predseda Nezávislého odborového zväzu Polície Českej republiky. Varoval, že do civilu by mohli odísť aj najskúsenejší, čiže takí, ktorí odslúžili už okolo dvadsať rokov.

S. Migaľ: Žiadna koaličná kríza kvôli policajným platom nie je Video Zdroj: TV Pravda

Valorizácia o 10 percent by vyšla verejné financie v budúcom roku na 4,5 miliardy českých korún (190 miliónov eur). Zástupcovia policajných odborárov sa chystajú zatlačiť na Rakušana na ďalšom spoločnom stretnutí, ktoré je naplánované o tri týždne. Čo sa týka možnosti, že zarobia viac od januára 2025, celkom isté to nie je: vláda sa mieni touto témou zaoberať o necelé dva mesiace, keď pripraví návrh zákona o budúcoročnom štátnom rozpočte. A či doňho zahrnie desaťpercentnú valorizáciu pre policajtov, to nikto zaručene nedokáže povedať.

Druhou pálčivou témou je počet príslušníkov policajného zboru. Na Slovensku ich pracuje zhruba 19800, čo je približne o 2800 menej, ako bol plánovaný počet v tomto roku. Nepriaznivo to vyzerá aj v Česku. Dokazuje to napríklad pohľad na údaje policajného riaditeľstva hlavného mesta: celkový počet pracovných miest je 6545, obsadených však len 5523, čiže o 1022 menej, ako Praha potrebuje. (Ide o čísla k 1. januáru 2024, ale odvtedy sa nič podstatné nezmenilo.)

Zrejme hlavnou príčinou nedostatočného počtu policajtov je ich slabé mzdové ohodnotenie, čo platí na oboch stranách rieky Moravy. V Česku je hrubý mesačný príjem policajta bez praxe v prvom roku služby od necelých 31-tisíc českých korún. „Priemerný plat po troch rokoch služby očakávame vo výške niečo viac ako 43-tisíc českých korún," informuje na svojej webovej stránke česká polícia.

J. Spišiak: Pre koalíciu zrejme nebolo príjemné debatovať o problémoch v polícii Video Zdroj: TV Pravda

Nástupný plat policajta na Slovensku dosahuje 1300 eur. V podstate na rovnakej úrovni ako v Česku, pretože zmienených 31-tisíc českých korún vychádza v prepočte na 1320 eur. Za jeden rok to je v oboch štátoch pod hranicou 16-tisíc eur.

V susednej alpskej krajine nástupné platy v polícii síce neohúria, ale po odslúžených rokoch už zabezpečujú veľmi dobrú životnú úroveň jej príslušníkom. „Policajti s niekoľkoročnou odbornou praxou majú v priemere ročne hrubú mzdu 40-tisíc eur (s odmenami až 65-tisíc eur). Platy policajných dôstojníkov sa pohybujú okolo 100-tisíc eur v hrubom ročne," konštatuje rakúsky server Finanz.