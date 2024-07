Medzi Varšavou a Budapešťou vypukol ostrý spor. Orbán Poliakov nazval pokrytcami, tí ho posielajú do únie s Putinom

Medzi Poľskom a Maďarskom vypukla cez víkend diplomatická roztržka, píše agentúra AP. Najprv maďarský premiér Viktor Orbán obvinil Varšavu z pokryteckej politiky ohľadom Ruska. Námestník poľského ministra zahraničia Wladyslaw Teofil Bartoszewski v reakcii vyhlásil, že Orbán by mal vstúpiť do únie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Maďarsko by podľa neho mohlo vystúpiť zo západných zoskupení.