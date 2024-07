ONLINE: Abramsy aj Bradley. Americká armáda presúva tanky a bojové vozidlá z Nemecka do Poľska

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 888 dní Zničené ruské tanky a bojové vozidlá. Ako Ukrajinci odrazili jeden z najväčších útokov Video

6:00 Na základňu USA v Poľsku prichádza množstvo vojenskej techniky z Nemecka. Obyvateľov v okolí základne pri meste Powidz upokojujú, že ide o plánovaný presun a nie je to reakcia na nejaké aktuálne udalosti, uvádza reportér poľského Rádia Zet.

Americká armáda v súčasnosti presúva vybavenie a vozidlá z vojenských základní v Nemecku do skladov v Powidzi, uviedlo rádio. Prepravované vybavenie bolo predtým uskladnené vo vojenskom sklade v Mannheime. Na americkej základni v Powidzi bude umiestnených 87 tankov, viac ako 150 bojových vozidiel pechoty a 18 samohybných húfnic, uvádza Rádio Zet. Presuny potrvajú až do septembra. Prvé tanky na základňu prišli už koncom júna, uviedol minulý mesiac server Stars and Stripes. Dodal, že by tam mali byť umiestnené tanky Abrams, bojové vozidlá pechoty Bradley aj húfnice Paladin. Podľa júnového vyhlásenia americkej armády, je poľská základňa najvýznamnejším samostatným infraštruktúrnym projektom NATO za viac ako tri desaťročia.

Americkú základňu pri poľskom meste Powidz nedávno rozšírili o nový komplex na údržbu a skladovanie vojenského vybavenia. Komplex sa bude používať na skladovanie a údržbu amerického vybavenia a zbraní. Je možné v ňom uskladniť niekoľko tisíc kusov vojenskej techniky vrátanie tankov, bojových vozidiel pechoty či delostreleckých zbraní.

„Mám tu česť… otvoriť ďalšiu investíciu spojenú s posilnením Poľska a tiež posilnením bezpečnosti celého východného krídla NATO,“ uviedol v apríli počas otvorenia komplexu predchádzajúci poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Schopnosť skladovať vybavenie na základni v Powidzi podľa Blaszczaka výrazne skráti reakčný čas amerických síl.

„Systém bezpečnosti, ktorý budujeme, je založený na princípe budovania obranných a odstrašujúcich systémov. Len za niekoľko dní budú americké sily schopné podporiť poľskú armádu. Predovšetkým však samotná skutočnosť, že budujeme a otvárame túto základňu, je dôležitým odstrašujúcim prvkom pre agresora a ukážkou solidarity v Severoatlantickej aliancii,“ dodal Blaszczak.

Povedal tiež, že táto nová základňa ležiaca na stredozápade Poľska vychádza z amerických základní v západnej Európe.

Poľsko potrebuje pripraviť svojich vojakov na rozsiahlu vojnu, uviedol nedávno náčelník generálneho štábu poľských ozbrojených síl, generál Wieslaw Kukula podľa agentúry Reuters. Generál pred novinármi ohlásil zvýšenie počtu vojakov na hranici s Ruskom a Bieloruskom.

Vzťahy Poľska s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom sa prudko zhoršili po tom, čo ruské vojská 24. februára 2022 vpadli na susednú Ukrajinu, čím rozpútali vojnu, pokračujúcu tretím rokom.

„Dnes musíme pripraviť naše sily na vojnu v plnom rozsahu, a nie na konflikt asymetrického typu,“ povedal na tlačovej konferencii 10. júla 2024 náčelník generálneho štábu. „To nás núti nájsť dobrú rovnováhu medzi pohraničnou misiou a zachovaním intenzity výcviku v armáde,“ dodal.

Poľsko v máji oznámilo, že vynaloží desať miliárd zlotých na projekt Východný štít, ktorý má posilniť obranu krajiny na hraniciach s Bieloruskom a Ruskom. Dokončenie projektu Varšava plánuje na rok 2028.

Varšava tento rok v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu zvýšila výdavky na obranu na viac ako štyri percentá svojho hrubého domáceho produktu.

Generál Kukula tiež uviedol, že súčasný veľký záujem uchádzačov o vstup do armády – plánovaný nábor na celý tento rok sa podarilo splniť počas prvého polroka a hlásia sa ďalší záujemcovia – predstavuje pre velenie dilemu, či má prijať viac ľudí, ako pôvodne počítal armádny rozpočet, na úkor nákupu vojenského materiálu. Zvlášť keď sa očakáva, že záujem obliecť si uniformu začne od roku 2027 v dôsledku demografických ťažkostí prudko klesať.

Dodatočné náklady okrem nečakaného prílevu záujemcov o obranu vlasti vytvára podľa generála tiež údržba novoobstaraných zbraní, akou sú americké tanky M1A1 Abrams a juhokórejské bojové lietadlá FA-50.

Poľské ozbrojené sily mali na konci minulého roka asi 190 000 prísluš­níkov, vrátane pozemných, leteckých, námorných, špeciálnych síl a síl územnej obrany. Poľsko plánuje zvýšiť tento počet v nasledujúcich rokoch na 300 000 vojakov v profesionálnej službe, dobrovoľnej základnej službe a v silách územnej obrany.

Ďalších 150 000 pripra­vených vojakov má byť podľa generálovho aprílového vyjadrenia v aktívnych zálohach. Tento rok sa plánuje počet aktívnych záloh zvýšiť z 10 000 rezer­vistov na dvojnásobok, ciele v podobe 150 000 členov aktívnych záloh majú byť dosiahnuté k roku 2039.