Erdogan: Turecko by mohlo vstúpiť do Izraela a vojensky zakročiť na pomoc Palestínčanom. Vylúčte Ankaru z NATO, apeluje Jac

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu povedal, že jeho krajina by mohla vojensky zakročiť proti Izraelu, podobne ako to v minulosti urobila v iných oblastiach. Nešpecifikoval však, o aký zásah by malo ísť, informovala agentúra Reuters. Izraelský minister zahraničia Jisrael Kac v reakcii Erdogana prirovnal k niekdajšiemu irackému diktátorovi Saddámovi Husajnovi a neskôr tiež apeloval na štáty NATO, aby Turecko vylúčili z tejto aliancie.

„Vo svetle hrozieb tureckého prezidenta Erdogana o napadnutí Izraela a jeho nebezpečnej rétorike, dal minister zahraničia Jisrael Kac pokyny diplomatom, aby urýchlene rokovali so všetkými členmi NATO, vyzvali ich na odsúdenie Turecka a žiadali jeho vylúčenie z regionálnej aliancie,“ uviedlo podľa Reuters izraelské ministerstvo zahraničia. Kac sa takto vyjadril už pred dvoma týždňami, keď Erdogan na summite NATO vo Washingtone novinárom povedal, že aliancia by nemala pokračovať v partnerstve s Izraelom, kým v Palestíne nebude mier. Kac v reakcii na sieti X napísal, že Turecko by vzhľadom na podporu teroristického hnutia Hamas nemalo byť v NATO.

Podobne sa vyjadril v nedeľu na sociálnej sieti X krajne pravicový holandský politik Geert Wilders, podľa ktorého by Turecko malo byť pre posledné výroky Erdogana ohľadom Izraela z NATO vylúčené. „Islamofašista Erdogan hrozí napadnutím Izraela. Ten chlap je úplný blázon. Turecko by malo byť vylúčené z NATO,“ napísal Wilders, ktorého strana vlani vyhrala parlamentné voľby.

Turecký prezident je hlasným kritikom izraelskej ofenzívy v Pásme Gazy a jeho vláda v tejto vojne, ktorá sa začala vlani v októbri útokom Hamasu na Izrael, stojí na strane Hamasu, ktorý nepovažuje za teroristickú organizáciu, ako to robí Izrael, Spojené štáty či Európska únia. Erdogan už v novembri označil izraelské operácie v Gaze za genocídu, Izrael za teroristický štát a Hamas naopak za skupinu bojovníkov za slobodu, ktorí bránia svoju krajinu.

Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua Erdogan už niekoľkokrát prirovnal k niekdajšiemu nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi. „Netanjahu dosiahol takú úroveň, ktorú by mu v rámci genocídnych metód Hitler závidel. Hovoríme o Izraeli, ktorý cieli na sanitky i miesta, kde sa rozdeľujú potraviny, a ostreľoval tiež humanitárne konvoje,“ povedal napríklad Erdogan tento rok v máji.

Najnovšie vyjadrenie na adresu Izraela predniesol turecký prezident na stretnutí svojej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v provincii Riga na severovýchode Turecka v prejave, v ktorom vyzdvihoval turecký obranný priemysel. „Musíme byť veľmi silní, aby Izrael nemohol robiť tieto neuveriteľné veci Palestíne,“ povedal Erdogan. „Tak, ako sme vstúpili do (Náhorného) Karabachu, ako sme vstúpili do Líbye, by sme mohli niečo podobné urobiť im,“ uviedol.

Podľa Reuters zrejme prezident odkazoval na kroky Turecka z minulosti. V roku 2020 krajina poslala vojakov do Líbye, aby podporila tamojšiu vládu uznávanú Organizáciou Spojených národov. Priame zapojenie do konfliktu medzi Azerbajdžanom a Arménskom o Náhorný Karabach Ankara odmietala, vlani však deklarovala, že poskytuje Azerbajdžanu širokú podporu vrátane vojenského výcviku.

„Erdogan ide cestou Saddáma Husajna a vyhráža sa útokom na Izrael,“ reagoval na slová tureckého prezidenta šéf izraelskej diplomacie. „Mal by si však spomenúť, čo sa tam stalo a ako to skončilo,“ dodal Kac na sociálnej sieti X. Husajnov režim sa zrútil v roku 2003 po tom, čo počas troch týždňov koalícia vedená Spojenými štátmi dobyla Bagdad. Saddáma zadržali americkí vojaci v tom istom roku v decembri, v roku 2006 bol irackým tribunálom v Bagdade odsúdený na trest smrti a popravený.