Ukrajina sa nikdy nevzdá. Charlanová má prvú medailu pre 487 Rusmi zabitých športovcov

„Túto medailu venujem Ukrajine, ukrajinským ozbrojeným silám, ukrajinským športovcom, ktorí nemohli súťažiť na olympiáde, pretože ich zabilo Rusko,“ vyhlásila 33-ročná Ukrajinka po víťaznom súboji nad Juhokórejčankou Čchoi Se-pin.

Pre Charlanovú to bol už piaty šermiarsky cenný kov z olympiád. Z Pekingu má zlato z tímovej súťaže, v tej istej disciplíne v Riu de Janeiro pridala striebro a tri razy vybojovala individuálny bronz.

V Paríži to bolo napínavé do poslednej sekundy. Charlanová prehrávala už 11–5, ale nakoniec vyhrala najtesnejším rozdielom 15–14. „Je to odkaz celému svetu, že Ukrajina sa nikdy nevzdá,“ vyhlásila športovkyňa.

„Bolo to pre ľudí doma, kde každé víťazstvo, akéhokoľvek druhu, je spojené s významom, ktorý môže pochopiť len málokto vonku. Bolo to pre tých, ktorí prišli o život, keď bojovali za to, aby športovci v krajine mohli slobodne súťažiť. Bolo to pre rodinu Olhy Charlanovej v Mykolajive, kde jej rodičia žili mesiace v pivnici pri neustálych ruských útokoch,“ napísal o úspechu Ukrajinky denník Guardian.

Charlanová sa pritom na olympiádu takmer nedostala. Pred rokom ju diskvalifikovali na majstrovstvách sveta, lebo odmietla podať ruku Ruske Anne Smirnovovej. Podľa Guardianu sa jej cesta do Paríža otvorila až po osobnej intervencii šéfa Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha.

Od začiatku veľkej ruskej invázie zabili agresori na Ukrajine minimálne 487 športovcov. Viacerí z nich by mali šancu dostať sa na olympiádu. Ukrajinu v Paríži reprezentuje 140 mužov a žien, čo je jej najmenšia výprava v histórii letných olympijský hier.

Tragický osud športovcov si pred olympiádou pripomenuli v Británii. Na Parlamentom námestí v Londýne odhalili inštaláciu veľkého čísla 487 v žlto-modrých ukrajinských farbách.

„Musíme sa zastaviť, aby sme si pripomenuli stovky ukrajinských športovcov, ktorí už nie sú medzi nami, alebo sa pre vojnu nemôžu zúčastniť na olympiáde. Upozorňujeme na trýznivé skutočné životné príbehy za štatistikou 487, aby sme vzdali hold padlým športovcom. Je to aktuálna pripomienka jednoznačnej podpory tejto vlády Ukrajine a jej ľudu. Musíme podporiť boj Ukrajiny za slobodu,“ vyhlásil britský minister zahraničných vecí David Lammy.