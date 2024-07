Pri zosuve pôdy v Indii zahynuli desiatky ľudí, stovky sú stále pod bahnom. Zmenou klímy sa monzúny ešte zhoršia

Zranených bolo viac ako 70 osôb; pod bahnom a troskami zrejme zostávajú stovky uväznení ďalší ľudia a záchranári pokračujú v snahe ich vyslobodiť. Denník Indian Express uviedol, že mnoho ľudí pravdepodobne zmietla rieka Čalijar.

Záchranné úsilie komplikuje pokračujúci dážď, nestabilný terén a tiež skutočnosť, že sa zrútil hlavný most vedúci do hornatej oblasti, ktorú zosuvy pôdy zasiahli. Do záchranných prác sa zapojila armáda, ktorá zostrojila provizórny lanový most a na miesto vyslala dva vrtuľníky.

Zábery z miesta nešťastia ukazujú záchranárov, ako sa predierajú medzi kameňmi a vyvrátenými stromami, zatiaľ čo sa okolo valí bahnitá voda. Na záberoch je tiež vidieť muž, ako sa snaží vyslobodiť z bahna, ktoré ho uväznilo až po prsia; záchranári sa k nemu napriek niekoľkým pokusom nedokázali dostať.

Podľa Rašída Padikkalparambana, miestneho obyvateľa, ktorý sa zapojil do záchranných prác, došlo v oblasti v noci na dnes miestneho času k najmenej trom zosuvom pôdy. Zosuvy zasiahli hornatú oblasť, kde sa medzi dedinami rozkladajú plantáže čajovníka a kardamovníka.

„Veľa ľudí, čo pracovali na plantážach a nocovali tu v provizórnych stanoch, je buď zavalených alebo nezvestných,“ povedal. Štát Kérala často postihujú povodne; pri jedných z najhorších v roku 2018 zahynulo takmer 400 ľudí.

Meteorológovia predpovedajú, že prudké dažde potrvajú najmenej celý dnešný deň. Už na pondelok vydali varovanie pred vytrvalým dažďom, kvôli ktorému úrady v niektorých častiach štátu uzavreli školy.

Počas monzúnového obdobia, ktoré trvá od júna do septembra, India pravidelne zažíva silné povodne. Monzúny sú kľúčové pre miestne poľnohospodárstvo, ale často pôsobia aj značné škody. Vedci varujú, že kvôli klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu začínajú byť monzúny nepredvídateľnejšie a chaotickejšie.