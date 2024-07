Maďarský nový zákon otvára dvere ruským špiónom do EÚ, obáva sa predseda európskych ľudovcov

Predseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber sa obáva, že zákon schválený maďarskou vládou môže ruským špiónom otvoriť cestu do Európskej únie. S odvolaním sa na britský denník Financial Times na to upozornil server portfolio.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.