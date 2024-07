Jedna vražda, dva súdy. Žene podrezal hrdlo muž, za ktorého sa vydala proti svojej vôli. Ako potrestali jej matku?

Svadobčania sa výborne zabávali, ale nevesta nevyzerala šťastne. Nečudo. Keď sa Ruqia Haidariová v novembri 2019 vydávala, nevstúpila do manželstva s vysnívaným mužom. Poznala ho len z videnia a nepáčil sa jej. Ženícha vybrala matka proti vôli svojej 21-ročnej dcéry. Mohammad Ali Halimi, ktorý mal vtedy 26 rokov, sa jej už o dva mesiace po sobáši krvavo pomstil, pretože mu neopätovala lásku a odmietala ho poslúchať.

Muža odsúdili v auguste 2021, teraz sa konal proces s matkou zavraždenej. Je to vôbec prvýkrát, čo sa v Austrálii postavila pred súd osoba obžalovaná zo sobášu z donútenia. Sakina Muhammad Janová, ktorá skončila vo väzení, sa pred piatimi rokmi ulakomila na peniaze nehľadiac na nesúhlas jej dcéry.

Ruqia a Sakina sa dostali do Austrálie pred viac ako desaťročím ako utečenky z Afganistanu, kde sa obávali členov radikálneho hnutia Taliban. Získali azyl, žili potom v austrálskom štáte Viktória. „Matka prišla z Afganistanu v roku 2013 spolu s jej piatimi deťmi," spresnila stanica BBC.

Vysvitlo, že Sakina prinútila dcéru prvý raz sa vydať, keď mala ešte len 15 rokov. Bol to moslimský svadobný obrad, čiže neoficiálny. Vzťah sa po dvoch rokoch rozpadol a Ruqia potom povedala matke, že sa chce najprv vzdelávať a pracovať, až neskôr bude pomýšľať na založenie rodiny. Zaumienila si, že sa vydá, keď bude mať 27 – 28 rokov.

Matka zmarila plány, keď pred piatimi rokmi našla dcére ženícha. „Vypýtala si od neho 15-tisíc austrálskych dolárov," napísal server ABC (podľa aktuálneho prepočtu niečo viac ako 9-tisíc eur). Halimi súhlasil. Austrálske médiá zverejnili krátku videonahrávku zo svadby; kým Ruqia bola bez dobrej nálady, Sakina pôsobila veľmi spokojne.

V januári 2020, čo bolo iba dva mesiace od vynúteného sobáša, zjavne vrcholili spory medzi novomanželmi. Erotické túžby Halimiho sa nesplnili – Ruqia nechcela mať s ním sex, navyše sa odmietala správať ako jeho slúžka v domácnosti. Osudný deň telefonoval jej bratovi, aby sa mu posťažoval, že manželka ho neľúbi. Presne o deväť minút sa telefonát zopakoval: „Ak si chlap, príď si zobrať mŕtve telo svojej sestry."

Zakrvavený Halimi vzápätí odišiel na políciu, aby sa priznal k vražde. V byte nechal na zemi ležiacu Ruqiu, ktorá vykrvácala. „S kuchynským nožom jej dva razy podrezal krk," ozrejmil ABC. Proces s vrahom sa uskutočnil lete 2021. Halimiho odsúdili na doživotie. Sudca zároveň rozhodol, že o podmienečné prepustenie na slobodu môže požiadať najskôr po 19 rokoch pobytu za mrežami.

Mimochodom, súd nenašiel nijaké poľahčujúce okolnosti, aby Halimimu vymeral nižší trest. Ten počas pojednávanie tvrdil, že netušil , že Ruqia sa s ním zosobášila proti jej vôli. Dokonca povedal, že keby to vedel, snažil by sa zariadiť rozvod.

Teraz prišiel rad na Sakinu. Začali ju trestne stíhať, keď vysvitlo, že zosnovala sobáš z donútenia. Halimiho zrejme vybrala Ruqii nielen preto, že je moslim, ale tiež pochádza z Afganistanu. Aj on v Austrálii získal azyl.

Zákon trestajúci vynútené sobáše platí v Austrálii od roku 2013. Jeho schválenie súviselo s obavou, že sa začnú vyskytovať takéto manželstvá v súvislosti s pribúdajúcim počtom ľudí pochádzajúcich z moslimských štátov, ktorí by si mohli so sebou takpovediac priniesť aj neželané tradície z krajiny pôvodu. „Sobáše z donútenia sú trestný čin podobný otroctvu," zdôraznil vo vyhlásení generálny prokurátor Mark Dreyfus. Austrálska polícia začala v posledných dvoch rokoch preverovať až 90 podozrení z tatýchto prípadov.

Sakina Muhammad Janová sa teraz stala prvou odsúdenou osobou v Austrálii za uvedený trestný čin. Páchateľom zaň hrozí väzenie až sedem rokov. Matka zavraždenej dcéry obišla miernejšie: súd ju poslal do väzenia minimálne na tri roky. Prečo najmenej na takú dobu? Po dvanástich mesiacoch za mrežami by ju mohli podmienečne prepustiť v prípade, že sľúbi, že už nič podobné nikdy nezopakuje. Samozrejme, že platí, že na slobodu by sa dostala len v prípade, ak sa v žalári bude dobre správať.

Obžalovaná, respektíve už potrestaná 48-ročná žena, nepriznala svoju vinu. Angličtinu neovláda, prostredníctvom tlmočníka tvrdila, že svojej dcére chcel urobiť len dobre. Po vynesení rozsudku sa nervovo zrútila, zasahovať museli záchranári.

A prečo sa dcéra vlastne podvolila matke? Zo svedectiev vyplynuli dva dôvody: Sakina sa vyhrážala Ruqii, že v opačnom prípade ju vyhodí z domu, a tá mala zároveň strach, že príslušníci moslimskej komunity by ňou začali opovrhovať.