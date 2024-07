Macron zaplatil vlani za jedlo a pitie toľko peňazí, koľko Čaputovej stačilo takmer na všetko za päť rokov v Grasalkovičovom paláci

Peniaze, ktoré utratil Emmanuel Macron počas jedného roku len za gurmánstvo, by Zuzane Čaputovej pokryli bezmála kompletné náklady na fungovanie úradu hlavy štátu za celé jej päťročné funkčné obdobie. Francúzsky účtovný dvor zverejnil výročnú správu o hospodárení Elyzejského paláca, z ktorej vyplýva, že za večere a recepcie vlani zaplatil 31 miliónov eur.

Najvyšší kontrolný úrad pred dvomi mesiacmi publikoval zistenia o čerpaní výdavkov v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky (KP SR) v období 2019 – 2023. Dokopy to vyšlo na necelých 35 miliónov eur. Ide o súčet bežných a kapitálových výdavkov. (Čaputová sa ujala funkcie v roku 2019, až 15. júna, ale za celých päť rokov, čo bola na čele štátu do polovice júna tohto roku, by sa určite nič výrazne v tejto sume nezmenilo.)

Vitajte, hrdinovia. Brigitte Macronová privítala veteránov druhej svetovej vojny Video

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2024 počíta s limitom verejných výdavkov Grasalkovičovho paláca v objeme 7,65 milióna eur. S prihliadnutím na finančné zdroje štátu sa nepochybne nič nezmení v budúcnosti ani počas pôsobenia nového prezidenta Petra Pellegriniho. Do konca tohto roku môže mať KP SR k dispozícii na všetko (vrátane platov, údržby paláca, domácich a zahraničných ciest atď.) zhruba 3,8 milióna eur. Na porovnanie: štvrtinu týchto peňazí Elyzejský palác zaplatil len za tri štátne večere.

O čo išlo? Francúzsky účtovný dvor zverejnil na svojej webovej stránke údaje o večeriach na počesť britského panovníka Karola III. na zámku vo Versailles, indického premiéra Nárendru Módího v múzeu Louvre a mongolského prezidenta Uchnu Churelsuka v Elyzejskom paláci. Delegáciu na čele s britským kráľom pohostili takmer za 475-tisíc eur. Na hostí z Indie minuli viac ako 412-tisíc eur. Mongoli sa museli uspokojiť s nákladmi vo výške necelých 63-tisíc eur.

Karola III. poctili pýchou francúzskeho vinárstva: nalievali mu vychýrené červené víno Chateau Mouton Rotschild (ročník 2004), jedna fľaša z toho roku stojí v luxusných vinotékach okolo tisíc eur. Mimochodom, kto by nazrel do útrob sídla hlavy štátu, naskytol by sa mu úžasný pohľad: „Pivnica Elyzejského paláca má vína a destiláty, o ktoré sa stará someliér s uznávanými odborníkmi. Nachádza sa v nej takmer 14-tisíc fliaš v odhadovanej hodnote približne 500-tisíc eur," podotkol účtovný dvor.

Macron vysvetlil, či sa chystá do vojny s Ruskom Video

Audítori poukázali na to, že Elyzejský palác postupoval vlani rozšafne: dostal sa do rekordne vysokého deficitu, lebo minul až o 8,3 milióna eur viac, ako sa plánovalo v minulom roku. Prispeli k tomu aj honosné večere.

Samozrejme, že treba prihliadať na infláciu, ale napriek tomu sa nijako nešetrilo. Naopak. Audítori poukázali na rok 2019 (ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu), keď hostí pri stoloch a na recepciách bolo za celých 12 mesiacov o 13 percent menej a náklady na každého v priemere boli nižšie o pätinu v porovnaní s vlaňajškom. Elyzejský palác v minulom roku usporiadal až 171 recepcií, pred piatimi rokmi ich urobil 146. Niektoré stáli viac ako 200-tisíc eur.

Čo sa týka koktailov (jedna zo spoločenských akcií v diplomatickej praxi), účtovný dvor porovnal náklady v roku 2019 s minulo­ročnými výdavkami. Pozrel sa na 20 takýchto najvýznamnejších podujatí v obidvoch rokoch. V priemere to pred piatimi rokmi vychádzalo na 147-tisíc eur za jeden koktail, vlani však už 202-tisíc eur.

Čítajte viac Milosrdná smrť? Cirkev sa hnevá na Macrona, dáva mu školenie z hodnoty života

Elyzejský palác v reakcii pre server Huffington Post uviedol, že pripomienky audítorov vezme do úvahy podobne, ako to robieva zakaždým po zverejnení výročnej správy svojho hospodárenia. Ľudia od Macrona zároveň poznamenali, že prezident opláca porovnateľné pohostenie od partnerských štátov, keď cestuje do zahraničia.

O výdavkoch na večere a recepcie treba ešte uviesť, že sú v nich započítané aj súvisiace náklady: kvetinová výzdoba, účinkovanie umelcov, upratovanie a iné. Každý človek si možno povie, že Macron plytvá peniazmi zo štátneho rozpočtu. Bez kontextu to tak môže vyzerať. Je však potrebné všimnúť si, že sa nájdu drahé večere, ktoré boli opodstatnené. Pre­čo?

Keď Macron v júli 2023 hostil Módího, cena za hodovanie bola takpovediac len kvapkou v mori iných peňazí. Odkedy je od jari 2017 v Elyzejskom paláci, výrazne sa zvýšila obchodná výmena medzi Francúzskom a Indiou. Zvlášť to platí o obrannom priemysle. Kým v roku 2016 sa francúzske zbrojovky podieľali na celkovom dovoze zbraní zo zahraničia do tejto ázijskej krajiny len štyrmi percentami, naopak, v roku 2021 to už bolo rekordných 47 percent. Mimochodom, Macron navštívil Indiu už trikrát. A celkový export z Francúzska do tohto štátu dosiahol predvlani až 5,7 miliardy eur (keď sa Macron ujal moci, hodnota vývozu bola len niečo viac ako miliarda eur).

Čítajte viac Minister židovského štátu by rád videl Le Penovú v Elyzejskom paláci. Urobil zo seba užitočného idiota?

Budúci rok sa zrejme vo výročnej správy účtovného dvora objaví aj zmienka o nákladoch na štátnu večeru na počesť katarského emira a čínskeho prezidenta. Tamín Al Thání navštívil Paríž vo februári 2024 a Si Ťin-pching o tri mesiace neskôr. Večera s emirom stála 90-tisíc eur, s čínskym lídrom 130-tisíc eur. Drahý luxus? Al Thání sa dohodol s Macronom, že Katar investuje do kľúčových oblastí francúzskeho priemyslu závratných 10 miliárd eur. O význame čínskeho trhu pre Francúzov jasne hovorí porovnanie hodnoty ich exportu pred siedmimi rokmi a predvlani: 4,24 miliardy eur za vývoz do Číny v roku 2017 a až 45,2 miliardy eur v roku 2022. Nielen láska, ale aj biznis ide cez žalúdok?