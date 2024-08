ONLINE: Za júl prišla Ukrajina o 60-tisíc vojakov, tvrdí Moskva. Zelenskyj: Rusi by mali mať na olympiáde krvavú vlajku

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 890 dní Boje pri Charkove: ukrajinské tanky pália na ruské pozície Video Ukrajinské tanky ostreľujú ruské pozície v Charkovskej oblasti. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany .

Ste za to, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie? Až 90 percent Ukrajincov podporuje vstup svojej krajiny do EÚ. A čo vy? Mali by Ukrajinu prijať do Európskej únie? Som rozhodne proti, Ukrajina do EÚ nepatrí 63,9% Určite a čo najskôr. Ukrajinci si to zaslúžia 18,5% Som za, ale treba počkať, kým sa skončí vojna s Ruskom 17,7%

6:25 Ozbrojené sily Ukrajiny stratili v júli podľa správ ruského ministerstva obrany viac ako 60-tisíc vojakov. Od 1. júla do 5. júla dosiahli straty ukrajinských ozbrojených síl vo všetkých smeroch 9 875 vojenského personálu, od 6. júla do 12. júla – do 14 070, od 13. do 19. júla – do 13 075, od 20. júla do 31. júla – do 23 610, citovala ruská agentúra TASS čísla rezortu obrany.

Celkové straty Kyjeva tak v júli dosiahli 60 630 vojakov, tvrdí Moskva. Denné straty nepriateľa v priemere predstavujú približne 2 000 ľudí, najintenzívnejšie oblasti bojov sú zóny ruských zoskupení „Juh“ a „Západ“.

Ukrajina tiež pravidelne informuje o vysokých stratách ruskej armády, tvrdenia ani jednej zo strán konfliktu nie je možné overiť.

Rusko bude potrebovať ešte päť rokov, aby si pripravilo cestu na dosiahnutie svojich minimálnych cieľov na Ukrajine v podobe úplného dobytia Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, myslí si náčelník generálneho štábu britských ozbrojených síl Roly Walker. Dobytie štyroch oblastí, ktorých pripojenie k Rusku ohlásil ruský prezident Vladimir Putin na jeseň 2022, si vyžiada straty presahujúce 1,5 milióna vojakov, odhadol pred niekoľkými dňami britský generál podľa serveru BBC News na konferencii organizovanej Kráľovským ústavom pre obranné štúdiá (RUSI). Rusko tiež príde o výzbroj a vybavenie „za nespočetné miliardy dolárov“, myslí si.

Generál upozornil, že jeho odhad vychádza z toho, ako si Rusko doteraz viedlo na ukrajinskom bojisku a predpokladá, že bude ďalej bojovať v doterajšom štýle. Kľúčové je podľa neho tiež, či Ukrajina naďalej udrží svoju obranu. Rusko podľa odhadov západných rozviedok prišlo vo vojne proti Ukrajine už o približne pol milióna zabitých a zranených.

Ťažko si predstaviť, že by táto vojna nejako Rusku prospela, usúdil britský generál, ale dodal, že kalkulácie v Moskve môžu byť iné. Generál Walker dal podľa BBC jasne najavo, že obe strany utrpeli veľké straty. „V dlhej vojne nie je víťaz. Je to úplné zničenie a stratené generácie na oboch stranách,“ poznamenal.

Náčelník britského štábu v odpovedi na otázky podľa televízie Sky News pripustil, že vojna na Ukrajine „pre nikoho neprebieha dobre“. Varoval, že Putin nesmie uspieť, pretože inak by sa v ohrození ocitol širší bezpečnostný rámec, ktorý chráni Severoatlantická aliancia – a to je podľa generála skutočný cieľ Putinovej agresie. Preto sa Walker domnieva, že to, čo začalo ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022, musí na Ukrajine tiež prehrať, pretože inak by ruská agresia pokračovala.

6:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje opatrenia proti účasti Ruska a Bieloruska na letných olympijských hrách v Paríži za nedostatočné, informovala v stredu agentúra AFP. Zelenskyj to povedal v rozhovore, ktorý poskytol francúzskym médiám. Niektorí ruskí a bieloruskí športovci sa zúčastňujú na olympiáde pod neutrálnou vlajkou.

„Každá krajina na svete vidí, že športovci pod neutrálnou vlajkou pochádzajú z Ruska a Bieloruska. Myslím si, že sankcie sú v tomto ohľade polovičaté. Ruských a bieloruských atlétov je tam (na olympiáde) výrazne menej, ale nikoho to neoblafne… Pozrite sa na tú neutrálnu vlajku. Mali by sa tam pridať krvavé škvrny, pod takouto vlajkou by mohli súťažiť, pretože to je to, čo si zaslúžia,“ zhodnotil Zelenskyj a pripomenul, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajine zomrelo 488 ukrajinských športovcov a trénerov.

Francúzskym médiám ukrajinský prezident tiež vysvetlil, prečo sa minulý piatok nezúčastnil na otváracom ceremoniáli hier. Ako dôvod uviedol „napätú“ situáciu na východnom fronte súvisiacu s postupom ruskej armády.

Niektorí športovci z Ruska a Bieloruska môžu na olympiáde súťažiť pretekať ako neutrálni pri splnení podmienok stanovených Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Nesmú byť napríklad prepojení s vojenskými a bezpečnostnými zložkami alebo podporovať ruskú agresiu proti Ukrajine. Televízie v Rusku tiež prvýkrát od roku 1984 olympiádu neodvysielajú.

"Rusi musia byť izolovaní od zvyšku sveta. Musia pochopiť, že ich hospodárstvo sa zrúti, že ich ekonomika sa zastaví. Napred sníva všetko, čo im v Rusku zostalo a potom sa zožerú medzi sebou, "povedal Zelenskyj denníku Le Monde v odpovedi na otázku ako motivovať mladých Ukrajincov k mobilizácii.