Ukrajiské nebo chráni prvých šesť stíhačiek F-16

Hovorca ukrajinských vzdušných síl to pre Telegraph nepoprel. Kyjev zároveň zatiaľ oficiálne nepotvrdil príchod amerických stíhačiek do krajiny. „Nebudeme sa k tomu vyjadrovať: ani áno, ani nie… Pre nás je to významný faktor prežitia,“ povedal Mychailo Podoľak, poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie.

Podľa britského denníka Times Ukrajina doteraz dostala z Holandska šesť F-16. Do konca roka 2024 Kyjev očakáva, že dostane 20 bojových lietadiel, napísal už predtým denník Washington Post. Celkovo bolo Ukrajine prisľúbených 79 F-16 z Belgicka, Dánska, Nórska a Holandska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň uviedol, že na úspešné vzdorovanie Rusku vo vzduchu je potrebných 120 až 130 bojovníkových stíhačiek.

Ukrajinci netrpezlivo čakajú na stíhačky F-16 Video Prvé dánske bojové lietadlá F-16 budú odovzdané Ukrajine toto leto. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ako upresnil Washington Post, lietadlá dodané Ukrajine budú vybavené raketami vzduch-vzduch AMRAAM, raketami vzduch-zem AGM-88 HARM, raketami vzduch-vzduch krátkeho dosahu AIM-9X a vysoko presnými navádzacími súpravami pre bomby Joint Direct Attack Munition.

Hlavný veliteľ Ozbrojených síl Ukrajiny Olexandr Syrskij už skôr povedal, že F-16 budú „40 km alebo viac“ od frontovej línie, aby ich ruská armáda nezostrelila. Stíhačky podľa neho účinne zničia ruské riadené strely a zasiahnu pozemné ciele.

Môže Ukrajina vyhrať vojnu s Ruskom? Je to možné, ak bude mať dostatočnú podporu zo zahraničia. O tom môže Zelenskyj len snívať. Rusko nemožno vojensky poraziť. Je to možné, ale iba ak sa zmení politická situácia v Rusku. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať O tom môže Zelenskyj len snívať. Rusko nemožno vojensky poraziť. 60,1% Je to možné, ak bude mať dostatočnú podporu zo zahraničia. 29,0% Je to možné, ale iba ak sa zmení politická situácia v Rusku. 10,9%

Potom, čo Kyjev do konca roka prevezme dvadsať kusov F-16 sa na bojových vzletoch bude môcť zúčastniť do desať stíhačiek, ku ktorým bude pridelených asi 20 vycvičených pilotov, napísal denník New York Times. Je to kvôli malému počtu ukrajinských pilotov schopných lietať na amerických stíhačkách, objasnili dobre informované zdroje amerického denníka.

Výcvikový proces pilotov F-16 na Západe trvá približne štyri roky. Americkí piloti potom zvyčajne strávia vo svojej jednotke najmenej rok, kým sa dočkajú nasadenia. „A títo chlapci pôjdu priamo do boja,“ povedal Wall Street Journal o ukrajinských pilotoch americký predstaviteľ.

{* sablona=„citaj­te_viac“ | clanok=„716689“ | popisok=„citaj­teAj“ *}