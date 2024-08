Najväčšia výmena väzňov medzi USA a Ruskom od konca studenej vojny: Koho Moskva prepustí?

Je Putin skvelý stratég? Áno Je to príšerný stratég Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Je to príšerný stratég 63,5% Áno 24,9% Neviem 11,6%

Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje píše, že oboch Američanov prepustili z väzenia.

Poľský minister zahraničia vyškolil v OSN Rusko Video O čom to Rusko rozpráva? Takto v Bezpečnostnej rade OSN zadivil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. A ruskému veľvyslancovi pri Organizácii Spojených národov Vasilijovi Nebenzjovi dal politicko-historickú lekciu. / Zdroj: Twitter poľskej vlády

Turecko potvrdilo, že výmena väzňov sa týka 26 ľudí zo siedmich krajín, uviedol podľa agentúry Reuters úrad tureckého prezidenta. USA preberú troch väzňov, Nemecko 13 ďalších a Rusko desať. Do výmeny boli podľa Ankary zapojené tiež Bielorusko, Poľsko, Slovinsko a Nórsko.

Podľa stanice BBC sa výmena týka aj novinárky Kurmaševovej, ktorá pracovala pre Rádio Slobodná Európa / Rádio Sloboda (RFE / RL) a žila so svojou rodinou v Prahe. BBC uvádza, že výmena sa týka celkovo 24 ľudí. Z Ruska by malo byť prepustených 12 väzňov, opačným smerom by sa malo vydať osem ruských občanov. Podľa BBC by sa výmena mala týkať aj Rusa Vadima Krasikova, ktorý si v Nemecku odpykával doživotie za vraždu Čečenca s gruzínskym pasom spáchanú v roku 2019 v centre Berlína.

Podľa médií sa výmeny okrem Ruska a USA zúčastňujú aj Nemecko, Slovinsko a niektoré ďalšie krajiny. Nemenovaný americký predstaviteľ povedal stanici CNN, že očakáva, že americkí predstavitelia si Whelana a Gershkovicha čoskoro preberú. Nie je zatiaľ jasné, koho prepustia USA a ďalšie západné krajiny.

Turecká tajná služba MIT vo vyhlásení uviedla, že koordinuje rozsiahlu výmenu väzňov, ktorá sa uskutoční dnes. Podľa reportéra agentúry Reuters v Ankare pristálo popoludní ruské vládne lietadlo. Kto je na jeho palube, nie je jasné.

Obe strany sa dohodli na výmene väzňov a zadržiavaní by mali byť čoskoro odovzdaní americkým úradom, píše CNN s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa americkej vlády. Agentúra Bloomberg na svojej webovej stránke píše, že osoby väznené v Rusku pre údajnú špionáž sú už na ceste do zahraničia.

Ruská štátna tlačová agentúra TASS uviedla, že na rokovaniach o výmene sa zúčastnil Biely dom, americké ministerstvo zahraničných vecí a Ústredná spravodajská služba CIA.

Agentúry Reuters už skôr uviedla, že medzi Ruskom a niekoľkými západnými štátmi sa schyľuje k najväčšej výmene väzňov od konca studenej vojny.

O možnej výmene väzňov v posledných dňoch médiá hojne špekulovali. Nasvedčovali k tomu presuny niektorých väzňov v Rusku.

Whelana a Gershkovicha označilo americké ministerstvo zahraničia za protiprávne väznených. Bývalého príslušníka armády Whelan zadržiavali a väznili v Rusku od roku 2018. Odsúdený bol za špionáž. Gershkovicha zadržali v Rusku v marci minulého roku. V júli mu ruský súd udelil trest 16 rokov väzenia za špionáž. Gershkovich, jeho zamestnávateľ aj americké úrady obvinenia zo špionáže odmietali.