Za slobodu jedných zaplatia iní životom, hovorí advokát o veľkej výmene väzňov medzi Západom a Ruskom

„Toto nie je zadarmo, toto nie je víťazstvo dobra nad zlom,“ povedal pre portál Meduza ruský advokát, ktorý už päť rokov žije a pracuje v Kyjeve. Vo vlasti mu odobrali právnickú licenciu, zaradili na zoznam zahraničných agentov a vlani ho v neprítomnosti odsúdili na 8.5 roka za údajné šírenie dezinformácií o ruskej armáde, lebo v novinovom rozhovore hovoril o masakrovaní civilistov v ukrajinskom meste Buča počase jeho okupácie v roku 2022. Ruská tajná služba FSB navyše proti nemu vedie trestné konanie za „vlastizradu vo forme prechodu na stranu nepriateľa a ospravedlňovanie terorizmu“.

Blesková a prísne utajovaná operácia Novikova neprekvapila. „Samotná výmena prebieha zvyčajne veľmi rýchlo. Len pár minút, ako vo filme Most špónov,“ pripomenul americkú historickú drámu režiséra Stevena Spielberga o výmene väzňov medzi USA a Sovietskym zväzom v čase studenej vojny.

To, že sa chystá nová veľká výmena Novikov šípil od minulého piatku, keď zmizlo z ruských väzníc a trestaneckých táborov najmenej sedem politických väzňov vrátane známych odporcov Putinovho režimu Vladimira Kara-Murza a Iľju Jašina, ochrancu ľudských práv zo združenia Memorial Olega Orlova či dvoch kolegýň opozičného lídra Alexeja Navaľného, ​​ktorý začiatkom tohto roku zomrel v ruskom trestaneckom tábore.

Prísne informačné embargo, ktoré Moskva okolo chystanej výmeny nariadila, je podľa Novikova obvyklá prax. „Ruská strana vždy zahmlieva. A je jasné prečo. Výmena dohodnutá diplomatmi nie je zaujímavá. Ale ak ide o špeciálnu operáciu, podobnú špionážnej operácii – s konšpiráciou, falošnými verziami – potom by už mala byť odmenená. Preto Rusi vždy vytvárajú hmlu a nútia druhú stranu, aby to dodržiavala a nič nekomentovala,“ vysvetlil.

Novikov bol vopred presvedčený, že dávnejšie vyjadrenia opozičníka Jašina, že nemieni skončiť v zahraničnom exile, nemohli ovplyvniť jeho zahrnutie do výmeny. Jašin si odpykáva 8,5-ročný trest väzenia. „Súhlas dotyčného s výmenou sa nikdy nepovažoval za potrebný. V Rusku je osoba vo väzení považovaná za absolútne vlastníctvo štátu. Môžete si s ňou robiť, čo chcete. Nikoho nezaujíma jeho osobný postoj,“ konštatoval.

Skúsený právnik odhalil aj pozadie prípravy zoznamov osôb určených na výmenu. „Záleží na tom, kto má lepšiu podporu. Povedzme, že od zatknutia ruského politika Vladimira Kara-Murzu bolo jasné, že ak by k takejto výmene došlo, bol by považovaný za jedného z prvých kandidátov,“ poznamenal na adresu azda najznámejšieho domáceho protivníka ruského vládcu Vladimira Putina a jeho vojny proti Ukrajine, ktorý si z rozhodnutia súdu mal za mrežami odpykať 25 rokov.

„Zároveň je v lietadle vždy obmedzený počet miest. A ak tam bude Kara-Murza, tak nejaký neznámy Petrov tam už nebude. Toto je maximálne cynické. Ale tu nie je potrebné hádzať zodpovednosť na väzňov. Musíte si len uvedomiť, že všetky tieto lietadlá slobody nie sú nikdy vyrobené z gumy,“ vysvetlil Novikov.

Američania mali popri Kara-Murzovi ešte svoje národné preferencie. Ich prvoradým cieľom bolo dostať do vlasti dopisovateľa denníka Wall Street Journal Evana Gershkovicha a bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana. Whelana, odsúdeného za špionáž, väznili v Rusku od roku 2018. Gershkovicha zadržali v Rusku v marci minulého roku. Minulý mesiac mu ruský súd udelil trest 16 rokov väzenia za špionáž.

Podľa advokáta aj Putin má zvyčajne medzi Rusmi väznenými na Západe svojho favorita. „Rusko má vždy svojho obľúbeného syna. Dlho to bol obchodník so zbraňami Viktor But,“ pripomenul výmenu nekorunovaného kráľa medzinárodného čierneho obchodu so zbraňami, ktorého si v hollywoodskom filme Obchodník so smrťou zahral Nicolas Cage. Za oslobodenie bývalého podplukovníka sovietskeho vojenského letectva odpykávajúceho si 25 rokov väzenia odovzdala Moskva v decembri 2022 Washingtonu americkú basketbalistku Brittney Grinerovú, odsúdenú na 9 rokov za to, že sa do Ruska, kde hrala, pokúšala preniesť dve kapsule konopného oleja do vaporizéra.

A kto bol pre Moskvu najcennejším kúskom v terajšom balíku? „Zdá sa, že teraz to je Krasikov – po Butovi sa stal osobou číslo jeden, ktorú chcel Putin vrátiť,“ spomenul Novikov ruského tajného agenta Vadima Krasikova, ktorý v centre Berlína za bieleho dňa chladkokrvne zastrelil Čečenca z čiernej listiny Kremľa, za čo ho nemecký súd poslal na doživotie za mreže.

Putin o Krasikovovi niekoľkokrát hovoril, ako o vlastencovi, o prepustenie ktorého sa Rusko usiluje. Prečo mu na ňom tak záleží. „Nemyslím si, že Putin má Krasikova obzvlášť rád, ale prudko sa takto zvýši počet dobrovoľníkov pripravených stať sa vrahmi v jeho službách. Potenciálni vrahovia pochopia, že aj keď zabijete, chytia vás a odsúdia na doživotie, po chvíli vás rodná krajina predsa len dostane. Ukáže sa, že neexistujú žiadne riziká, všetko je skvelé,“ trpko konštatuje Novikov.

Renomovaný právnik preto upozorňuje: „Uprostred eufórie z toho, že ľudí konečne vytiahli z krvavých pazúrov, nesmieme zabúdať, že za to niekto zaplatí životom. Toto nie je zadarmo, toto nie je víťazstvo dobra nad zlom. Za slobodu jedných zaplatia druhí životom. Zatiaľ nevieme kto. Ale keď sa objaví správa, že nejaký ruský utečenec či európsky predstaviteľ bol zabitý v Berlíne, Rige alebo niekde inde, potom si prosím spomeňte na túto výmenu.“

Novikov sa domnievam sa, že vydať Krasikova, bez ohľadu na to, kto je na druhej strane váh, je nenapraviteľná chyba. „Putin bude mať voľnú ruku pre žoldniersky teror v Európe,“ varuje.