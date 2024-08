Šéf Hizballáhu: Izrael prekročil červenú líniu, musí čakať pomstu. Sme pripravení, reagoval Netanjahu

Izrael prekročil červenú líniu a musí čakať pomstu na všetkých frontoch od tých, ktorí podporujú Palestínčanov v Pásme Gazy. Povedal to dnes šéf libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh na pohrebe vysokého činiteľa svojho hnutia Fuáda Šukra, ktorého v utorok zabil izraelský úder na predmestí Bejrútu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI).