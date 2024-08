NYT: Šéfa Hamasu Haníju nezabil vzdušný úder, ale bomba prenesená do jeho izby

Výbuch, ktorý v stredu skoro ráno zabil vodcu Hamásu Ismáíla Haníju a člena jeho ochranky, nespôsobil vzdušný úder, ale dômyselná, diaľkovo ovládaná bomba prenesená zhruba pred dvoma mesiacmi do jeho izby v teheránskom penzióne, kde často prebýval. Napísal to denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na osem zdrojov. Skoršie správy, vrátane informácií tlačovej agentúry Tasním spojenej s iránskymi revolučnými gardami, pritom tvrdili, že šéfa politického krídla palestínskej teroristickej skupiny zabila riadená strela.