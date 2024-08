Voči Rusom musíme byť ostražití, nie im voľne otvárať dvere, kritizuje eurokomisárka Johanssonová Maďarsko

Zaútočí Rusko do 10 rokov na krajinu NATO? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 64,4% Áno 26,3% Neviem 9,3%

Maďarsko v júli rozšírilo svoj imigračný program, vďaka čomu môžu občania Ruska a Bieloruska nanovo získať štatút hosťujúcich pracovníkov v Maďarsku. Nepotrebujú na to bezpečnostnú previerku a do členského štátu EÚ môžu priviesť aj svojich rodinných príslušníkov. To podľa médií znamená, že Rusi môžu vstupovať do EÚ cez Maďarsko bez akýchkoľvek bezpečnostných kontrol a bez prekážok pokračovať do ďalších štátov EÚ.

Platnosť povolenia je dva roky, možno ho však predĺžiť. Krok Maďarska už vyvolal kritiku, aj podľa predsedu frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfreda Webera môže znamenať bezpečnostnú hrozbu. Obavy panujú napríklad ohľadom ruskej špionáže v krajinách EÚ.

„Rusko je bezpečnostnou hrozbou. Potrebujeme viac, nie menej ostražitosti,“ napísala eurokomisárka Johanssonová na sociálnej sieti X. „V dnešnom liste žiadam maďarskú vládu o vysvetlenie. Ak predstavuje ich systém riziko, budeme konať,“ dodala.

„Nevyprovokovaná a neoprávnená útočná vojna Ruska proti Ukrajine má rozsiahle dôsledky, vrátane veľkého bezpečnostného rizika pre úniu a jej občanov. Sankcie uvalené Európskou úniou zasadili ruskej vojnovej ekonomike významnú ranu, ale musíme zostať ostražití, pretože Rusko používa veľmi nekonvenčné nástroje na destabilizáciu Európskej únie a jej hodnôt,“ napísala Johanssonová v úvode listu zaslaného do Budapešti. V tejto súvislosti spomína najmä nedávne sabotáže a útoky na európsku kritickú infraštruktúru, ktoré sú pripisované Rusku.

Ako poznamenala agentúra Reuters, incident odráža napätie panujúce medzi úniovými inštitúciami a Maďarskom. Budapešť, ktorá tento polrok predsedá EÚ, udržiava na rozdiel od ostatných krajín dvadsaťsedmičky dobré vzťahy s Moskvou. Maďarský premiér Viktor Orbán na začiatku júla navštívil ruského prezidenta Vladimira Putina v rámci cesty, ktorú označil za „mierovú misiu“. Návšteva, ktorú s nikým z EÚ nekonzultoval, vyvolala množstvo kritiky.