Nálet tesne nad hlavami turistov v mori: Pozrite si boj chorvátskych hasičov s masívnymi požiarmi

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe na stránke rezortu diplomacie upozorňuje na zvýšené riziko požiarov v oblasti Makarskej a to najmä v lesoch a lesných požiaroch. Odporúča, aby boli Slováci obozretní, nezdržiavali sa v postihnutých oblastiach a ak je to možné, vyhli sa cestovaniu do požiarom postihnutých oblastí.

„Slovenským občanom nachádzajúcim sa v postihnutých oblastiach odporúčame riadiť sa pokynmi miestnych úradov a bezpečnostných zložiek. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať slovenských policajtov v chorvátskom Trogire (+421 908 723 526), prípadne v chorvátskej Crikvenici (+421 908 723 5­25),“ uvádza sa na stránke rezortu diplomacie s tým, že občania môžu využiť i tiesňovú linku Veľvyslanectva SR v Záhrebe (+385 99 369 0906) a v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.30 h aj Konzulárne informačné centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (+421 2 5978 5978).