Trump kritizuje výmenu väzňov. Je to Putinove víťazstvo, tvrdí

S odvolaním sa na ruského prezidenta Vladimira Putina to Trump vyhlásil v rozhovore pre televíznu stanicu Fox Business. Súčasný republikánsky kandidát na hlavu štátu tiež povedal, že jeho administratíva by dokázala uzavrieť lepšiu dohodu.

„Ako zvyčajne to bolo víťazstvo pre Putina… Ale dostali sme niekoho späť. Takže to nikdy spochybňovať nebudem. (Ale) za nás by sa to nestalo. My by sme nemuseli pustiť na slobodu niektorých z najväčších zabijakov sveta,“ tvrdil Trump.

Jedným z prepustených Rusov v rámci najrozsiahlejšej výmeny väzňov od konca studenej vojny je Vadim Krasikov, ktorý bol v Nemecku odsúdený na doživotie za vraždu Čečenca s gruzínskym občianstvom a odporcu ruského režimu Zelimchana Changošviliho v berlínskom parku v roku 2019. Kremeľ potvrdil skoršie špekulácie médií, že Krasikov bol príslušníkom ruskej tajnej služby FSB.

„Rusi dostali skvelú ponuku, uzavreli skvelú dohodu,“ hovorí Trump o výmene, ktorá sa týkala celkovo 26 ľudí a siedmich krajín a uskutočnila sa vo štvrtok v Ankare. Exprezident dodal, že dohodu „kritizovať nebude“, pretože je dobré, že sa vďaka nej vrátili niektorí americkí „rukojemníci“ domov, ale vzápätí vyhlásil, že „Rusi uzavreli fenomenálnu dohodu a to vytvára veľmi zlý precedens“.

Na výmenách väzňov sa však podieľala aj Trumpova administratíva, pripomenul denník The Wall Street Journal. V rámci dohody z novembra 2019 napríklad Taliban po vyše troch rokoch zajatia prepustil dvoch západných rukojemníkov, jedného Američana a jedného Austrálčana. Afganská vláda na oplátku prepustila z väzenia troch vysokopostavených členov Talibanu.