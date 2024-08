USA zrušili dohodu so strojcom teroristických útokov z 11. septembra 2001

Podľa agentúry Reuters to vyplýva z internej správy, ktorú v piatok podpísal americký minister obrany Lloyd Austin.

Pentagón v stredu informoval o uzavretí dohody s obvinenou trojicou, do ktorej patrí aj údajný strojca útokov Chálid Šajch Muhammad, známy ako KSM. Mužov dlhodobo zadržiavajú bez súdneho procesu v americkom väzení na základni Guantánamo na Kube.

Trojica podľa médií súhlasila s priznaním viny výmenou za doživotný trest odňatia slobody namiesto toho, aby boli vystavení procesu s trestom smrti. Dohoda pobúrila niektorých príbuzných obetí útokov, ktorí ju odsúdili s tým, že znemožňuje akýkoľvek súdny proces a prípadné tresty smrti.

Austin v správe uviedol, že z prípadu odvoláva Susan Escallierovú, ktorá dohliadala na príslušný vojenský súd a mala právomoc uzatvárať predbežné dohody, a „vzhľadom na význam takéhoto rozhodnutia“ prevezme túto zodpovednosť na seba.

Spojené štáty sa 11. septembra 2001 stali terčom najkrvavejších teroristických útokov vo svojich dejinách, pri ktorých zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín a približne 6000 utrpelo zranenia.

Islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili v štyroch dopravných lietadlách na ciele v Spojených štátoch. Dve lietadlá narazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center, WTC) v New Yorku, tretie do budovy Pentagónu vo Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia.

Americký prezident George W. Bush vyhlásil po útokoch vojnu terorizmu. Necelý mesiac po útokoch sa začala medzinárodná operácia Trvalá sloboda ako odpoveď USA a ich spojencov na atentáty. Tá 2. mája 2011 vyústila do likvidácie vodcu al-Káidy Usáma bin Ládina v jeho vile v pakistanskom Abotabáde.