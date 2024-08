8:15 Ruské útoky zvyšujú tlak na strategické východné logistické centrum Pokrovsk. Vlny riadených bômb a útokov pechoty vedú k najväčším územným ziskom Moskvy od jari, uviedla agentúra Reuters. Ruské sily neustále postupujú vpred na niekoľkých frontoch v Doneckom regióne a uskutočňujú obzvlášť prudké útoky neďaleko Pokrovska. Počet žiadostí o evakuáciu v oblasti sa za posledné dva týždne zvýšil približne desaťnásobne, uviedol dobrovoľník, ktorý pomáha ľuďom odísť z nebezpečnej oblasti.

Ruské zisky približne 57 štvorcových km v priebehu týždňa sú tretie najväčšie od apríla, keďže v júni boli len mierne, uviedol pre Reuters Pasi Paroinen, analytik Black Bird Group.

Ruské sily používajú bojové lietadlá a delostreleckú paľbu na podporu vĺn útokov pechoty v oblasti neďaleko Pokrovska, uviedol podľa Reuters hovorca ukrajinskej Národnej gardy Ruslan Muzyčuk. Bombardovanie s pomocou lietadiel považuje za veľký problém, ktorý sužuje ukrajinských obrancov v oblasti Pokrovska a Torecka.

Ruské využívanie bojových lietadiel na odpaľovanie riadených bômb bolo pre taktiku na bojisku v Moskve kľúčové, povedal Valerij Romanenko, odborník na letectvo z Kyjeva, ktorý to prirovnal k „dopravnému pásu“.

„Rusi neprerážajú našu obranu, ale zatláčajú ju späť. Každý deň postupujú o 100, 150, 200 metrov pomocou tejto taktiky: zhodenie riadených bômb, potom ‚masový útok‘, (a ak sú) odrazení, zhodenie opäť riadenej bomby a opäť "útok na mäso,“ uviedol podľa Reuters. Mohli by to narušiť stíhačky F-16, ale zatiaľ to nepredpokladá, keďže by to bolo riziko „pre nových pilotov prevádzkujúcich drahé lietadlá“.

Paroinen tiež povedal, že ruská ofenzíva okolo pri Torecku a Ňju Jork, ako aj ofenzíva na východ od Pokrovska okolo dedín Očeretyne a Progres, vytvorili pre Ukrajinu koncom júna „dvojitú krízu“. Nasledovala po ruskom vpáde do severovýchodnej oblasti Charkova, ktorý síce Ukrajina zastavila, no otvoril sa nový front a líniu obrancov extrémne roztiahol.