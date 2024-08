Valcuje Harrisová Trumpa? Už v ôsmich prieskumoch vedie, priaznivci jej na kampaň vyzbierali rekordnú sumu

Freedom! Harrisovej v kampani spieva Beyoncé Video Speváčka Beyoncé dala demokratke Kamale Harrisovej povolenie použiť skladbu Freedom ako oficiálnu pieseň pre prezidentskú kampaň. / Zdroj: Twitter K. Harrisovej

Poukazuje na to portál týždenníka Newsweek, podľa ktorého predpokladaná demokratická kandidátka na prezidentku má náskok pred jej republikánskym oponentom zhruba o jeden až štyri body.

V piatkovom prieskume RMG Research má Harrisová pred Trumpom náskok päť bodov (47% ku 42%). Viceprezidentka viedla aj v prieskume spoločnosti Civiqs, pri ktorom mala 49% a Trump 45%. Prieskum spoločnosť Leger jej dáva náskok so 49% voči Trumpovi so 46% a pri zahrnutí kandidátov tretích strán to bolo 48% ku 41%.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video Viceprezidentka Kamala Harrisová má po odstúpení šéfa Bieleho domu Joea Bidena najväčšiu šancu získať prezidentskú nomináciu v Demokratickej strane. / Zdroj: Twitter K. Harrisovej/Foto: SITA/AP

Dvojbodový náskok pred Trumpom mala Harrisová v prieskumoch usporiadaných magazínom The Economist a spoločnosťou YouGov, spoločnosťami Redfield and Wilton Strategies a Angus Reid, ako aj Florida Atlantic University. O jeden bod mala väčšiu podporu v prieskume od Morning Consult.

Prieskumy verejnej mienky sú pre Harrisovú od začiatku jej kampane pred dvomi týždňami zväčša priaznivé. Ako ukazujú, v porovnaní s jej predchodcom Joeom Bidenom, keď kandidoval, znížila rozdiel medzi ňou a Trumpom. Prieskumy pritom ukazujú, že Harrisová má náskok aj vo viacerých takzvaných kolísavých štátoch, ktoré môžu zohrať kľúčovú rolu pri určení výsledku novembrových prezidentských volieb.

Mnohí odborníci venujúci sa prieskumom však stále tvrdia, že súčasným favoritom amerických prezidentských volieb je stále Trump.

Na kampaň vyzbierala 310 miliónov dolárov

Pravdepodobná prezidentská kandidátka amerických demokratov Kamala Harrisová v júli vybrala na kampaň 310 miliónov dolárov, oznámil jej tím. Značnú časť podľa neho tvoria príspevky v malých sumách, ktoré na kampaň Harrisovej začali masívne prúdiť, keď prezident Joe Biden oznámil, že odstupuje zo súboja o Biely dom a podporil svoju viceprezidentku, teda Harrisovú, informuje agentúra Reuters.

Suma, ktorú demokrati v júli vybrali, je viac ako dvojnásobná proti príspevkom v objeme 138,7 milióna dolárov vybraným na kampaň republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Celkovo tím Bidena a Harrisovej vybral vyše miliardu dolárov, podľa kampane túto sumu prekonal najrýchlejšie v histórii prezidentských volieb.

Ešte začiatkom júla sa zdalo, že celý mesiac pre demokratov skončí sklamaním, keďže mnoho dôležitých veľkých sponzorov prestalo prispievať v snahe prinútiť Bidena, aby po svojom slabom výkone v prvej predvolebnej debate kampaň vzdal. Jeho odstúpenie z klání a podpora Harrisovej ale priniesli významný obrat.

Viac ako 200 miliónov z 310 miliónov dolárov si demokrati vybrali v prvom týždni po Bidenovom odchode z kampane a jeho podpore Harrisovej. Dve tretiny z príspevkov vybraných v júli podľa kampane pochádzali od nových darcov a 94 percent príspevkov tvorili sumy 200 dolárov a menej.

Kampaň Harrisovej mala na konci júla k dispozícii 377 miliónov dolárov, čo je o 50 miliónov dolárov viac ako kampaň Trumpova. Tá v júli vybrala o 24 percent vyššiu sumu ako v júni, keď dostala príspevky za 111,8 milióna dolárov.