Putinov obraz vzornej ruskej ženy má trhlinu. Odišla od rodiny s cudzím mužom

Do rečí sa dostali už dávnejšie. Spravodajský web Bloknot si už vlani v decembri všimol, že anjelskú tváričku tridsaťdeväťročnej blondíny akosi pričasto vídať v spoločnosti o jedenásť rokov staršieho miliardára s bujnou bradou. V súvislosti s ich dlhými spoločnými služobnými cestami pripustil, že ich môže spájať aj niečo viac, než len záujem o charitatívnu prácu v prospech detí.

Foto: Telegram/Konstantin Malofejev malofeev lvova belova-5-700x467 Oligarcha Konstantin Malofejev s Mariou Ľvovou-Belovovou na prezentácii charitatívneho projektu Šťastné detstvo v roku 2023.

O pol roka neskôr telegramový kanál Druid už informoval, že v Kremli v súvislosti s milostnými pletkami splnomocnenkyne prezidenta pre práva detí silnie nespokojnosť a v obave o imidž Ľvovej-Belovovej sa začína uvažovať o jej odvolaní. „Ide o jednoduchú etickú otázku: Ako môže chrániť cudzie deti niekto, kto nedokázal ochrániť svoje deti pred žiaľom, opúšťajúc manžela kňaza kvôli afére s oligarchom Malofejevom?“ napísal v máji Druid.

Pravda, v tom čase išlo stále len o neoverené dohady. Všetko sa zmenilo v júli, keď Ľvová-Belovová a Malofejev prvý raz na verejnosti otvorene demonštrovali svoj vzťah. Na takzvanom cárskom pochode, cirkevnej procesii v Jekaterinburgu na výročie popravy cárskej rodiny, dvojica neskrývane kráčala ruka v ruke. Jasne to vidieť na videu, ktoré zverejnil telegramový kanál jekaterinburskej diecézy, odkiaľ sa kompromitujúce zábery ďalej rozšírili na sociálne siete.

Kým oficiálne ruské médiá, vrátane bulvárnych, neverbálne prihlásenie sa dvojice známych osobností verejného života k intímnemu vzťahu odignorovali, nezávislí novinári z investigatívneho portálu Viorstka sa ihneď pustili do dôkladného preverovania skutočného stavu.

Ruka-v-rukefit cover width 360 height 558 Na zábere z videa ide Maria Ľvovová-Belovová ruka v ruke s Konstantinom Malofejevom.

Výsledok? Až šesť zdrojov Viorstky z okolia Ľvovovej-Belovovej a Malofejeva, ako aj z prostredia ruskej pravoslávnej cirkvi a prezidentskej administratívy, potvrdilo, že ombudsmanka a podnikateľ majú pomer.

Podľa zdroja blízkeho charitatívnym projektom Ľvovovej-Belovovej zostali maloleté deti žiť so svojím otcom. Zdroj blízky Malofejevovi hovorí to isté – podľa neho teraz ombudsmanka žije oddelene od svojich detí a manžela. „Pravda, nabitý program so služobnými cestami do rôznych regiónov jej ani doteraz nedovoľoval tráviť čas s vlastnými deťmi každý deň,“ poznamenala Viorstka.

Škandálu sa obsiahlo venovali aj z lotyšského exilu pôsobiace noviny Novaja gazeta Evropa. „V najlepších tradíciách telenoviel nahliadneme do milostného príbehu dvoch kľúčových postáv ultrakonzerva­tívneho pravoslávneho tábora a pokúsime sa zhodnotiť politické dôsledky ich hriešneho vzťahu,“ avizovali trocha hanblivo, že idú prepierať špinavú bielizeň účastníkov manželského trojuholníka.

Obe médiá však vysvetlili, že vzhľadom na rolu, ktorú tajní milenci zohrávajú pri podpore vojenskej agresie proti Ukrajine i klerikalizácii spoločnosti v Rusku, ide o počin vo verejnom záujme.

Zelenskyj: Putin je monštrum, nebojte sa jeho porážky Video

Politológ Abbas Galliamov si tiež myslí, že odhaľovanie podobného pokrytectva predstaviteľov súčasného ruského režimu by mohlo ľuďom ohlupovaným kremeľskou propagandou otvoriť oči. „Je to dobrý príklad domáceho ,vlasteneckého' farizejstva. Vo všeobecnosti sú za ,tradičné rodinné hodnoty', ale keď sa pobláznia sami, tak je to v poriadku,“ napísal niekdajší pisateľ prejavov Vladimira Putina na Telegrame . „V skutočnosti takéto veci občanov veľmi hnevajú. Nemajú radi, keď z nich niekto robí hlupákov. A snaha hlásať hodnoty, ktoré nezdieľate, je presne to isté ako robiť z ľudí hlupákov,“ dodal v exile pôsobiaci politológ, ktorému moskovský súd tento týždeň v neprítomnosti vymeral trest osem rokov väzenia za údajné šírenie dezinformácií o ruskej armáde.

Ako pokrytec vyznieva aj Malofejev. Majiteľ krajne pravicového náboženského televízneho kanála Cargrad, sponzor ruskej agresie proti Ukrajine od jej prvopočiatku, za čo ho USA i EÚ zaradili na sankčné zoznamy už v roku 2014, by Rusko najradšej premenil na monarchiu na čele „darom od Boha“ – cárom Putinom.

Rusi ostreľovali Kyjev, deti utekali do krytu Video

Pravoslávny oligarcha, ako ho volajú ruské médiá, dlhodobo hlása tie najprísnejšie dogmy ortodoxnej kresťanskej morálky. Predvlani v rozhovore pre televíziu RT sa priznal k svojim patriarchálnym názorom na manželstvo i výchovu detí a vyhlásil, že keby od svojej najstaršej dcéry počul, že sa chce rozviesť, tak by ju „prizabil“. Len rok na to, už v čase, keď sa šepkalo o jeho mimomanželskom pomere s Ľvovovou-Belovovovou, sa Malofejev po tridsiatich rokoch manželstva rozviedol so svojou manželkou, právničkou Irinou Vilterovou.

Foto: SITA/AP, Mikhail Klimentyev Russia Putin Ruský prezident Vladimir Putin a detská ombudsmanka Maria Ľvovová-Belovová na stretnutí v Kremli v marci 2022, rok predtým, ako na nich Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal zatykač za ich rolu pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine.

Od októbra 2021, keď Putin vymenoval Ľvovovú-Belovovovú za svoju splnomocnenkyňu pre práva detí, ju kremeľská propaganda vykresľovala ako ideál ruskej ženy a matky. Stelesňovala snáď všetko, čo si dnes ruský režim spoločne s vplyvnou pravoslávnou cirkvou pod týmto pojmom predstavuje. „Zachraňuje“ ukrajinské deti, stará sa o siroty, oblečená v dlhých šatách so šatkou na hlave sa chrámoch horlivo prežehnáva, vo svojich videách prednáša o posvätnosti manželského zväzku a čo je najdôležitejšie: prejavuje bezbrehú lojalitu Kremľu.

Aj s pomocou manžela, 42-ročného Pavla Kogeľmana, ktorý sa pred piatimi rokmi vzdal profesie programátora, aby si obliekol kňazské rúcho, si starostlivo budovala obraz milujúcej „matušky“, ako Rusi volajú ženu popa.

Na sociálnych sieťach manželovi vyznávala lásku a ubezpečovala ho o svojej nekonečnej oddanosti. „Si môj hlavný Boží dar! … Si môj vzduch, môj život, moja opora, len vedľa teba sa cítim ako skutočná žena,“ odkázala mu na Instagrame.

„Ak chcete byť silnou ženou, potrebujete silného muža… a inak to nejde!) nech by sme robili čokoľvek, podľa mňa, bez mužov málo čo zmôžeme… P.S. @pavel_kog láska na celý život!!!!“ napísala zas inokedy.

Prvý raz svoju budúcu manželku zbadal Kogeľman v rodnej Penze ako spieva v chrámovom zbore, prezradil tento rok v rozhovore pre náboženský televízny kanál Spas. Snažil sa vraj zapôsobiť znalosťou pravoslávia a citátmi duchovných otcov.

Foto: Instagram/Maria Ľvovová-Belovová marialvovabelova 116265829 291527775502087 7103877671783460318 n 1688476112 1688476303 Maria Ľvovová-Belovová s manželom Pavlom Kogeľmanom.

Vzali sa, keď mala 19 rokov. Ešte predtým, ako mu povedala áno, sa však uistila, že aj on túži po mnohodetnej rodine.

Foto: Telegram/Pavel Kogeľman lvova belova roman 02-700x464 Maria Ľvovová-Belovová s manželom Pavlom Kogeľmanom a ich deťmi na archívnej rodinnej fotografii.

Dva roky po sobáši sa im narodila prvá dcéra, o ďalšie dva roky prvý syn. Tí sa postupne dočkali dalších troch vlastných a piatich nevlastných súrodencov. Naposledy si pred dvoma rokmi manželia osvojili sirotu z Maripoľu, ukrajinského mesta, ktoré Rusi pri dobýjaní premenili na ruiny. Sfilovaný ríbeh dnes už 18-ročného chlapca, ktorého si adpoptovala detská ombudsmanka, ruskí propagandisti s obľubou používali ako ilustráciu „záchrany“ detí z „oslobodených“ ú­zemí.

Práve nezákonná deportácia viac ako desaťtisíc detí z okupovaných území Ukrajiny utužili väzby medzi Putinom a jeho splnomocnenkyňou. Šéfovi Kremľa padla do oka už na jeseň 2020, keď vyhrala konkurz Lídri Ruska, a prezident jej vo videohovore vystrúhal poklonu, že pri toľkých vlastných a adoptovaných deťoch sa v Penze stíha venovať viacerým charitatívnym projektom. Odvtedy kariéra niekdajšej učiteľky hry na gitaru v ľudovej škole umenia raketovo stúpala. Dostala vysokú funkciu v štruktúrach vládnej strany Jednotné Rusko a istý čas, až do vymenovanie za ombudsmanku, si posedela aj v senátorskom kresle hornej komory parlamentu.

Marec 2023 potom definitívne spečatil spojenectvo Putina s Ľvovovou-Belovovou, keď ich Medzinárodný trestný súd v Haagu pre zavlečenie ukrajinských detí do Ruska obvinil z vojnového zločinu a vydal na nich zatykač. Obaja – ak nechcú riskovať zatknutie – tak majú uzavretú cestu do 123 krajín sveta uznávajúcich jurisdikciu haagskeho súdu.

Detská ombudsmanka už vlani na jar pochopila, že okrem mínusov pre ňu zatykač prináša aj plusy. „Som rada, že medzinárodné spoločenstvo ocenilo našu prácu na ochranu detí. Je veľmi príjemné byť v jednom tíme s prezidentom Putinom,“ reagovala na obvinenie.

Foto: Tekegram/Pavel Kogeľman lvova belova roman-700x467 Kňaz Pavel Kogeľman (vľavo) s manželkou Mariou Ľvovovou-Belovovou a patriarchom Kirillom.

Hoci zdroje v moskovskom patriarcháte hovoria, že hlava ruskej pravoslávnej cirkvi Kirill je škandálom ombudsmanky s oligarchom pobúrený, zasvätenci predpokladajú, že jej služobného postavenia sa to nijako nedotkne. A to nielen preto, že Putin – podobne ako mnohí ďalší členovia ruskej elity – je rozvedený, a tak sotva môže byť sám vzorom tradičných rodinných hodnôt. Dôležité je, že Haag z dvojice obvinených urobil komplicov.

„Zatykač vydaný Medzinárodným trestným súdom ju urobil v Rusku nezraniteľnou,“ hovorí jeden zo zdrojov Viorstky. „Myslím si, že sa to všetko vyrieši, ale otázka je ako? Elita má svoju vlastnú morálku, svoje vlastné pravidlá a cirkev má tendenciu všetko skrývať,“ dodal.