Hizballáh opäť ostreľoval Izrael z Libanonu, štáty sveta volajú svojich ľudí domov

Spravodajský web The Times of Israel (TOI) napísal, že mnohé z týchto striel zneškodnil izraelský mobilný systém protivzdušnej obrany Železná kupola (Kipat barzel). Portál Ynet s odvolaním sa na vlastné zdroje však uviedol, že v oblasti, ktorá bola terčom útoku, vypuklo viacero požiarov.

Iránom podporovaná militantná skupina Hizballáh v noci na nedeľu dodala, že jej útok na mošav Bejt Hilel ležiaci na severe Izraela je reakciou na izraelské útoky na dediny Kfar Kila a Dajr Siriani v Libanone, pri ktorých utrpeli zranenia tamojší civilisti.

Ako uviedla agentúra AFP, išlo o ďalší zo série cezhraničných útokov, ktoré podľa Hizballáhu slúžia na podporu palestínskeho ľudu.

Takéto cezhraničné útoky voči komunitám na severe Izraela Hizballáh zintenzívnil vlani v októbri, keď izraelská armáda v reakcii na teroristický vpád palestínskych kománd do komunít na juhu Izraela spustila ofenzívu v palestínskom Pásme Gazy ovládanom militantným hnutím Hamas.

Najnovší raketový útok Hizballáhu sa odohral v čase, keď situácia v oblasti eskaluje v dôsledku násilnej smrti vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju a veliteľa hnutia Hizballáh Fuáda Šukra, ktorí prišli o život pri útokoch pripisovaných Izraelu.

Hamas i Irán, na ktorého území sa útok na Haníju odohral, sa Izraelu vyhrážajú odvetou.

Spravodajský web i24 News v sobotu napísal, že Izrael sa pripravuje na kombinované útoky Iránu a Hizballáhu, ktoré by sa mohli odohrať „v najbližších dňoch“.

Americké zdroje sa – podľa citovaného webu – domnievajú, že Irán si vybral ako dátum útoku spomienkový a pôstny deň Tiš'a be-av, ktorý pripadá na 12. a 13. augusta, aby mal plánovaný útok na Izrael mimoriadny dosah.

Izraelské bezpečnostné služby sa domnievajú, že Hizballáh a Irán by mohli udrieť na „viacerých frontoch“ a mohli by byť namierené aj priamo proti Izraelu. Izraelskí predstavitelia v súčasnosti diskutujú o najvhodnejšej reakcii na tento scenár, pričom dokonca predpokladajú „prípravu na vstup do totálnej vojny“, ak to bude potrebné. Civilné obyvateľstvo nateraz dostalo odporúčanie zdržiavať sa v blízkosti svojich tzv. bezpečnostných i­zieb.

Blízky východ je rizikovou oblasťou

Kanada vyzvala svojich obyvateľov, aby sa vyhli cestovaniu do Izraela kvôli pokračujúcemu ozbrojenému konfliktu v regióne a nepredvídateľnej bezpečnostnej situácii. Francúzsko svojim občanom odporučilo, aby teraz nejazdili do Libanonu a ak tam sú, aby ho čo najskôr opustili. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Bezpečnostná situácia sa môže bez varovania ďalej zhoršiť. Ak ozbrojený konflikt naberie na intenzite, mohlo by to ovplyvniť vašu možnosť odcestovať (z Izraela),“ uviedla kanadská vláda. „Mohlo by to viesť k výpadkom v doprave, vrátane uzavretia vzdušného priestoru a rušenia a odkláňania letov,“ dodala.

Francúzska diplomacia na svojom webe upozornila, že letecké spojenia z Libanonu sú zatiaľ stále k dispozícii, a vyzvala Francúzov, aby túto blízkovýchodnú krajinu opustili čo najskôr. Zopakovala odporúčanie, aby sa teraz cestám do tejto destinácie vyhli.

Podľa serveru denníka The Times of Israel sa ďalej zvyšuje počet leteckých spoločností obmedzujúcich pre bezpečnostné obavy letecké spojenie s Izraelom. V sobotu španielske nízkonákladové aerolinky Iberia Express zrušili do pondelka lety do Tel Avivu aj z Tel Avivu. Španielska firma Air Europa potom zrušila lety do Izraela a z Izraela od dnes do stredy, píše The Times of Israel.

Podľa izraelskej televízie Channel 12 v zahraničí kvôli rušeniu letov uviazlo okolo 100 000 Izrael­čanov. Lety z Izraela a do Izraela už zrušilo najmenej 18 aerolínií, uviedol vo svojej správe server denníka The Times of Israel.