ONLINE: F-16 je zatiaľ na Ukrajine málo. Pre ich úspech by mali Ukrajinci rozstrieľať ruské protiraketové systémy

6:30 Ukrajina v nedeľu potvrdila, že dostala prvú sériu stíhačiek F-16 vyrobených v USA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina dostala bližšie nešpecifikovaný počet F-16 z nešpecifi­kovaných západných krajín a konkrétne sa poďakoval Dánsku, Holandsku a USA, píše americký inštitút pre štúdium vojny (ISW). Britský The Economist informoval, že Ukrajina zatiaľ dostala 10 zo sľúbených 79 lietadiel a že ukrajinské sily by mali byť schopné lietať s 20 F-16 do konca roku 2024. ISW naďalej hodnotí situáciu tak, že Ukrajina potrebujú značný počet prúdových lietadiel F-16, aby ich mohli zaradiť do svojho „širšieho dáždnika protivzdušnej obrany“. Ukrajina bude tiež musieť pokračovať v úsilí zamerať sa na ruské prostriedky protivzdušnej obrany v ruskom tyle a na okupovanej Ukrajine zbraňami dlhého doletu dodávanými Západom, aby mohla lietadlá F-16 používať, dodáva inštitút.

Zelenskyj neuviedol, koľko lietadiel F-16 Ukrajina má a či už bojovali. Americký denník New York Times (NYT) cituje nemenovaného amerického predstaviteľa, že sa ukrajinskí piloti ešte nezúčastnili bojových misií, ale vykonali skúšobné lety v ukrajinskom vzdušnom priestore a trénujú zatiaľ operácie v malom meradle. Podľa odborníkov, píše NYT, nedostatok vycvičených pilotov a nízky počet lietadiel obmedzí ich priamy vplyv na bojisku.

Očakáva sa, že tento rok bude schopných pilotovať lietadlá približne 20 ukrajinských pilotov, uviedli americkí predstavitelia. „To by Ukrajine umožnilo použiť v boji len približne 10 F-16, keďže každé lietadlo si vyžaduje najmenej dvoch pilotov,“ cituje Ukrainska Pravda americký denník.

Prílet prúdových lietadiel však prinajmenšom posilní morálku Ukrajincov, ktorú utlmili mesiace pomalého, ale stabilného ruského postupu na bojisko a ničivých útokov na elektrickú sieť krajiny, pripomína NYT.