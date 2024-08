Aj bývalý astronaut. Harrisová debatovala s horúcimi kandidátmi na post viceprezidenta

Pravdepodobná kandidátka demokratov na prezidenta Kamala Harrisová sa v nedeľu stretla s tromi uchádzačmi o post kandidáta na viceprezidenta. Píše to dnes denník The New Yor Times s odkazom na nemenovaný zdroj. Harrisová, ktorá už získala dostatočnú podporu od delegátov, aby kandidovala v novembri do prezidentskej funkcie, by mohla oznámiť, koho si vybrala do volebného tandemu, počas dneška.