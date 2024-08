Netanjahu sa sporí s tajnými službami, Biden mu povedal, aby ho neoblboval. Zaujíma premiéra len politické prežitie?

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Odveta židovského štátu si za 10 mesiacov vyžiadala už takmer 40-tisíc obetí vrátane mnohých detí a žien. Zároveň však pokračujú pokusy vyrokovať prepustenie rukojemníkov. Hamas počas nich vyšiel s viacerými požiadavkami, pri ktorých sa dalo predpokladať, že Izrael ich odmietne. No pri vyjednávaniach je veľkým problémom tiež premiér Benjamin Netanjahu. A podľa izraelských médií to takto vnímajú aj vrcholní predstavitelia bezpečnostných služieb.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video Izrael so spojencami dokázal v apríli zničiť 99 percent dronov a rakiet, ktorými na židovský šát zaútočil Irán. / Zdroj: IDF

Búchanie do stola

„Zatiaľ čo Hamas kládol rokovaniam prekážky, premiér Benjamin Netanjahu opakovane torpédoval ich pokrok – najmä keď išlo o rozhodujúce momenty. Predseda vlády verí, že dohoda o rukojemníkoch s najväčšou pravdepodobnosťou povedie ku kolapsu jeho vlády, čomu sa snaží za každú cenu vyhnúť,“ napísal denník Haarec.

Podľa televízie Channel 12 mal Netanjahu minulý týždeň napätú výmenu názorov so zástupcami spravodajských a obranných organizácií.

Smerujú Izrael a Irán k veľkej vojne? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 60,7% Nie 26,0% Neviem 13,4%

„Mám pocit, že premiér nechce rámec pre dohodu, ktorá je na stole. Keď to tak je, mal by nám to povedať,“ obrátil sa na predsedu vlády šéf kontrarozviedky Šin Bet Ronen Bar.

Podobne sa Netanjahuovi prihováral aj riaditeľ Mosadu David Barnea. „Na stole je dohoda. Ak to budeme naťahovať, mohli by sme premeškať príležitosť. Musíme to zobrať,“ povedal Barnea podľa Channel 12 Netanjahuovi.

Izraelský predseda vlády však vraj reagoval nahnevane, dokonca buchol do stola. „Neviete vyjednávať. Vkladáte mi slová do úst. Namiesto nátlaku na mňa tlačte na Sinvára (Jahjá Sinvár je šéf Hamasu v Pásme Gazy, pozn red.),“ údajne vyhlásil na adresu šéfov tajných služieb Netanjahu.

„Medzi nami a premiérom je priepasť. Všetci sú presvedčení, že nové požiadavky Izraela zničia rokovania, a naopak, že máme bezpečnostné nástroje na zvládnutie situácie, ktorú dohoda nezahŕňa,“ povedal pre Haarec vysokopostavený predstaviteľ bezpečnostného aparátu.

Podľa denníka Netanjahu žiadal vytvorenie mechanizmu, ktorý by mal zabrániť ozbrojeným jednotlivcom v pohybe z južnej Gazy na sever. Pod tlakom USA však vraj nakoniec Izrael formuloval pri rokovaniach svoju výhradu menej jasne, aby sa predišlo tomu, že Hamas preruší rozhovory.

„Viete, že všetky parametre, ktoré ste pridali do rámca dohody, nebudú akceptované a k ničomu sa nedopracujeme,“ kritizoval podľa Channel 12 Netanjahua za jeho požiadavky aj generálmajor Nikan Alon, ktorý v rámci izraelských ozbrojených síl rieši prípady zmiznutých a zajatých vojakov.

Izraelský premiér odmietol správy médií. „Tieto fámy poškodzujú proces vyjednávania a, žiaľ, sypú soľ aj do rán drahých rodín zajatcov. Vytvárajú falošný obraz, ako keby Hamas súhlasil s dohodou, a je to izraelská vláda, ktorá je proti. Presný opak je pravdou. Jednoduchou pravdou je, že až do tohto momentu Hamas nesúhlasil s najzákladnejšími podmienkami cestovnej mapy dohody. Kým my sme do návrhu nepridali žiadnu požiadavku, Hamas je ten, kto požadoval desiatky zmien,“ vyhlásil Netanjahu v nedeľu po zasadnutí vlády.

Maurice Shnaider však premiérovi odkázal, aby príbuzným rukojemníkov nehovoril, ako sa majú cítiť. Je to prastrýko Ariela Bibasa, ktorý má dnes päť rokov, a od 7. októbra 2023 je v zajatí Hamasu. Teroristi uniesli aj jeho mamu Širi, otca Jardena a mladšieho brata Kfira, ktorý mal len rok. Shnaider, ktorý od roku 1981 žije v USA, chce, aby Netanjahu podpísal dohodu. „Keby ste chápali, čo cítime, niečo by ste urobili,“ odkázal premiérovi prostredníctvom spravodajského portálu The Times of Israel. „Príde ďalší deň, aby sme sa zbavili Hamasu a Hizballáhu, bude na to viac času. Teraz je potrebné prepustiť malých chlapcov a každého jedného rukojemníka,“ myslí si Shnaider.

Čítajte viac Expert: Irán by sa pustil do Izraela, keby mal jadrovú zbraň

Hrozí veľká vojna?

Udalosti minulého týždňa však s najväčšou pravdepodobnosťou situáciu týkajúcu sa zajatcov iba skomplikujú. A nedá sa vylúčiť, že povedú aj k väčšej vojne na Blízkom východe. Izrael v Teheráne zabil vodcu Hamasu Ismáíla Haníju a v Bejrúte zase Fuáda Šukra, vysokopostaveného vojenského veliteľa extrémistického libanonského hnutia Hizballáh.

Expert na Blízky východ Asher Kaufman z University of Notre Dame si myslí, že aj tieto akcie je potrebné vnímať v rámci toho, ako si chce Netanjahu predĺžiť politický život.

„Verím, že všetky činy predsedu vlády, vrátane predlžovania vojny v Gaze, by sa mali chápať v tomto kontexte. Jeho politické prežitie závisí od podpory krajne pravicových strán, ktoré sa snažia o pokračovanie a rozšírenie vojny a ktoré otvorene volajú po agresívnejšom postoji proti Hizballáhu a Iránu. Predpokladám, že atentáty v dohľadnej dobe zatvorili dvere pred možnosťami akejkoľvek dohody o prímerí v Gaze vrátane prepustenia izraelských rukojemníkov,“ napísal Kaufman v analýze pre portál The Conversation. Podľa odborníka so zameraním sa na lídrov Hamasu a Hizballáhu izraelská vláda ukázala, že je ochotná riskovať eskaláciu konfliktu na nových frontoch.

Čítajte viac Ukrajina aj Izrael. Zvládla by EÚ dve vojny?

„Myslím si, že Izrael chcel Irán ponížiť a ukázať, že sa Teherán bojí začať vojnu, hoci nevieme, či to neurobí. Poteší aj Izraelčanov, ktorým sa takáto takpovediac elegantná práca páči, no ich krajine to neposkytne žiadnu bezpečnostnú výhodu. Z toho, čo sa udialo, je jasné, že Izrael má malý záujem o prímerie, a ani ho veľmi nezaujíma, aké priority majú USA, ale to nie je nič nové,“ reagoval pre Pravdu Paul Scham, profesor izraelských štúdií na Marylandskej univerzite.

Televízia Channel 12 informovala, že americký prezident Joe Biden vraj minulý týždeň Netanjahuovi povedal, aby ho v súvislosti s dohodou o rukojemníkoch prestal oblbovať. Okrem toho podľa denníka New York Times šéf Bieleho domu označil zabitie Haníju za úboho načasované.