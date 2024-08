Aspoň zomrieš ako chlap. Príbehy Rusov, ktorých matky hnali zabíjať a zomierať na Ukrajine

Oslovení Rusi hovoria tiež o nezmyselnosti vojny a ako režim načisto sfanatizoval aj pomocou vojnovej a nenávistnej propagandy v štátnych médiách rodiny, ktoré vyháňali svojich blízkych umierať s absurdnými dôvodmi. Toto sú ich príbehy.

Tvrdé boje pri Pokrovsku: Rusi chcú postúpiť, Ukrajinci nasadzujú, čo sa dá Video Ruským agresorom sa darí postupovať pri Pokrovsku. Ukrajinskí vojaci z 33. mechanizovanej brigády však pred niekoľkými dňami odrazili útok v smere na mesto Kurachove v Pokrovskom rajóne. Nasadili raketomety, delostrelectvo i drony. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Potrebovala byť na mňa hrdá, vždy s tým mala problém

Keď sa na jeseň roku 2022 v Rusku začala mobilizácia, Sergej vyvesil protivojnové letáky proti vojne na Ukrajine. Bol zadržaný a po rozhovore s políciou sa rozhodol, že musí opustiť Rusko so svojou manželkou a synom, ktorý mal v tom čase niečo vyše roka, opísal pre kanál Current Time.

„Rodičom som vôbec nič nepovedal, pretože sú veľmi proputinovskí,“ hovorí mladý Sergej a dodal, že v tom čase si bol v zmenárni vymenil ruble za doláre.

Vtedy začali otázky. „Povedal som mame, že sme si vzali lístky, odchádzame čoskoro, o dva mesiace, aj keď sme v skutočnosti chceli odísť skôr,“ hovorí. „Prečo nechceš ísť brániť svoju vlasť? Dlhuješ jej to!", opisuje Sergej matkinu reakciu. "Z rozhovoru som pochopil, že nepotrebuje peniaze, ale chce byť na mňa hrdá. Vždy s tým mala problém,“ prezradil mladý Rus.

„Chcela, aby som bol hrdinom, o ktorom by všetkým povedala a bola na neho hrdá,“ zdôrazňuje Sergej. Tvrdí, že mu to hovorila s neustálou hystériou. „Prečo?! Musíš ísť, si muž. Teraz nemáš ani dobrú prácu, nič! Zarobíš si tam peniaze a navyše budeš hrdina a tvoj syn bude hrdý," oponovala mu matka. Sergej, položil matke priamu otázku: „Chápeš, že keď tam pôjdem, tak umriem? Na 90 percent zomriem v prvom týždni boja.“ "No, ale zomrieš ako muž. Každý bude na teba hrdý“, reagovala jeho matka.

Sergej opisuje, že spočiatku nebral slová svojej matky vážne. Potom to však zašlo do extrému. Matka nakázala jeho mladšiemu bratovi, aby išiel na vojenskú kanceláriu a dobrovoľne narukoval. Tajne ho požiadala aby pri tej príležitosti nahlásil Sergeja, že sa chce vyhnúť vojne. „Brat mi posiela screenshoty (snímky obrazovky), kde mama píše: „Choď odvodný úrad a odovzdaj ho, aby neodletel.“ Matka sa dokonca vyhrážala Sergejovi a jeho žene, že im odoberie dieťa. Vtedy začal chápať, že situácia je vážna. Nakoniec sa im podarilo odísť z Ruska a aktuálne žije s rodinou v zahraničí.

Možno sa aj vrátiš

Takmer totožný príbeh opísal Grigorij, ktorý v roku 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu, žil v krajine s manželkou a novonarodenou dcérkou. Akonáhle Putin v septembri 2022 vyhlásil mobilizáciu, rozhodol sa aj on opustiť Rusko. Jeho rodičia aj svokrovci podporovali inváziu. Muž preto čelil nielen odsúdeniu svojho rozhodnutia, ale aj priamej výzve ísť do vojny – od vlastnej matky.

Raz v hypermarkete, ako tvrdí, povedal svojej matke, že možno odíde z Ruska. „Prečo by si odchádzal? To je zločin! Prečo jednoducho neodídeš na Ukrajinu? Zarobíš si a kto vie, možno sa aj vrátiš,“ reagovala matka. Grigorij dodal, že fráza „Čo ak sa vrátiš?“, najmä z úst jeho matky ho šokovala.

„Najprv som tomu neveril, pomyslel som si, že som možno zle počul, tak som ju požiadal, aby to zopakovala. Zopakovala všetko,“ povedal Grigorij v rozhovore. Dodal, že ani jeho žena na to jednoducho nevedela odpovedať, lebo takéto slová od milovanej osoby vyrážajú dych.

Zdôrazňoval svojej matke, že on v tejto zbytočnej vojne zomrie, ale akoby to úplne prehliadala. „Nebojíte sa o svoje dieťa, ktoré môže zomrieť pre nič?“ argumentovala Grigoriho manželka. Matka vtedy odpovedala jeho manželke, že „všetci chodia, a nech ide, možno sa aj vráti.“ „Jediné, na čo mama myslela, bolo spoločenské postavenie, ktoré jej to prinesie. Bála sa, čo by ľudia povedali, keby som nešiel bojovať,“ uviedol. Totožné ponuky dostával aj od rodičov jeho manželky, nakoniec spoločne emigrovali do Turecka.

Sergej aj Grigorij sú presvedčení, že za správaním ich rodičov je dlhoročná propaganda. „Nezaujímalo ich, že vojna je zlo alebo, že môžem umrieť. Mama je veriaca a v kostoloch neustále opakujú, že prebieha svätá vojna, že Putin bojuje proti satanizmu. Rodičia každý deň sledujú štátnu televíziu,“ uviedol Sergej.

Pripravení predať svojich synov

V niektorých prípadoch v prehováraní príbuzných hrajú rolu peniaze. Moskva ponúka mužom za odchod na front okolo 200-tisíc rubľov mesačne (okolo 2100 eur). Každý, kto uzavrie aspoň ročný kontrakt, dostane navyše federálny príspevok 195-tisíc rubľov. Rodinám padlých Kremeľ sľúbil odškodné 12 miliónov rubľov (128-tisíc eur). Viackrát sa objavili aj informácie, že mnohí za padlých doposiaľ nedostali nič.

Rusko musíte milovať, inak vás označia z rusofóba Video O Rusku pre Pravdu hovorí Vladimír Šucha, šéf Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku. / Zdroj: TV Pravda

„Rusi v chudobe šalejú. Naozaj potrebujú peniaze a sú skutočne pripravení predať svojich synov do otroctva,“ popísal Grigorij. Ako povedal, jeho rodičia neboli až tak chudobní, ale báli sa režimu. „Sú takí zákonní občania, a ak im niekde povedia, že je niečo nezákonné, tak sa okamžite začnú báť (…) a v štátnych médiách sa už nejaký čas šírila nenávisť voči Ukrajincom," hovorí.

„Poviem konkrétne o mojej matke. Zrejme jej bolo úplne jedno, čo sa mi môže vo vojne stať,“ poznamenáva Grigorij, ktorého nútili rodičia ísť na Ukrajinu. Bolo to pre nich ako poslanie a zákon. Rozhodol sa ukončiť s nimi rozhovory a v tichosti si zbalil kufre. Keď opustil Rusko, ozval sa domov, že je v bezpečí. Jeho matku to šokovalo, začala mu hovoriť, že skončí v base. Grigorij následne zložil telefón, povedal v rozhovore a dodal, že takúto reakciu matky považuje za nechutnú.

Rusi ostreľovali Kyjev, deti utekali do krytu Video Ruský útok na Kyjev dvoma balistickými strelami. Deti bežali do krytu za zvukov výbuchov, ale našťastie obe rakety ukrajinskí obrancovia zničili. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany, Foto: SITA/AP

Anna, ďalšia oslovená hovorí, že postavenie jej bývalej priateľky Svetlany ovplyvnila nielen masívna propaganda, ale aj ťažká finančná situácia a ťažký vzťah s manželom. „Moja spolužiačka presvedčila svojho manžela, aby podpísal zmluvu s armádou. Jednoducho ho odviezla do náborovej kancelárie. Mala na ňu vplyv nielen propaganda, ale aj ťaživá finančná situácia,“ opísala.

Jej kamarátka si podľa nej uvedomovala, že môže o partnera prísť. „Poslala ho do vojny s myšlienkami: „No, keď umrie, dostanem peniaze, odsťahujem sa od rodičov a naše dieťa bude dostávať dôchodok.“ Ich vzťah sa nepodaril, ale neviem, prečo ho posielať na front,“ dodala Anna.