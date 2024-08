Koniec násilností v Británii? Premiér prisľúbil rýchle tresty pre výtržníkov

Aby vláda mala prehľad o situácii a mohla prijať potrebné kroky, Starmer zvolal zasadnutie tzv. výboru núdzovej reakcie, známeho ako Cobra.

Jeho meno je odvodené od skratky zasadacích miestností kabinetu (COBR) v londýnskej vládnej štvrti a členmi sú ministri, štátni úradníci, zástupcovia polície, ale aj bezpečnostných a spravodajských zložiek.

Kráľovi Karolovi III. položili korunu na hlavu Video

Jedným z opatrení, ktoré premiér po včerajšom zasadnutí výboru ohlásil, bolo práve vytvorenie špeciálnych policajných jednotiek.

„Druhým opatrením je, že posilníme trestné súdnictvo. Zatknutých sú už stovky, niektorí sa dnes ráno postavili pred súd,“ uviedol včera Starmer pre britské médiá.

Čítajte viac Horor na tanečnej škole v Southporte. Tínedžer v maske zabil nožom tri deti, ďalšie vážne zranil

Ako dodal, požiadal tiež o to, aby vyšetrovatelia čo najskôr identifikovali a pomenovali tých, ktorí sa zapojili do výtržností, aby ich mohli potrestať. V rámci opatrení proti násilnostiam vláda prijala i program na ochranu mešít vo výške 29,4 milióna libier, ktorý pomôže aj moslimským školám.

Nepokoje v krajine vypukli po tom, čo 29. júla 17-ročný páchateľ v tanečnej škole v anglickom meste Southport dobodal na smrť tri dievčatá vo veku šesť, sedem a deväť rokov. Ďalších osem detí a dvoch dospelých, ktorí ich bránili, zranil.

Foto: SITA/AP, Danny Lawson Británia, protest Demonštranti v Rotherhame napadli aj policajtov. Viacerí z nich utrpeli zranenia.

Polícia útočníka zadržala, no jeho totožnosť, ako býva zvykom, nezverejnila. Iba uviedla, že sa narodil v Británii a nešlo o teroristický čin.

Krátko na to sa však rozšírila nepravdivá informácia, že ide o islamského radikála, migranta, ktorý sa vraj v krajine uchádza o azyl. V dôsledku toho už na druhý deň vypukli v Southporte násilné protesty, pri ktorých utrpelo zranenia vyše 50 policajtov.

Čítajte viac Zverejnili totožnosť mladíka obvineného z krvavého útoku v Southporte

Vandali v uliciach zakladali požiare, podpálili policajné autá, na miestnu mešitu a policajtov hádzali tehly a kamene.

Násilnosti pokračovali celý týždeň a zachvátili ďalšie mestá po celej Británii vrátane Londýna, Liverpoolu, Manchestru, Belfastu či Bristolu. Nezabránilo tomu ani rozhodnutie súdu, ktorý zverejnil identitu páchateľa, aby vyvrátil dezinformácie, že ide o moslima.

Z útoku totiž v skutočnosti obvinili britského občana Axela Muganwu Rudakubanu. Už zajtra bude mať 18 rokov, narodil sa vo Walese, jeho rodičia pochádzajú z Rwandy. Hoci je černoch, nie je vyznávačom islamu, ale kresťanom.

Ani tieto odhalenia situáciu neupokojili a masové protesty sa vyhrotili natoľko, že sa v nedeľu stali terčom útokov aj dva hotely, v ktorých sú ubytovaní migranti.

K prvému došlo v Rotherhame na severe Anglicka, k druhému v Tamworthe pri Birminghame. Výtržníci rozbíjali okná, zakladali ohne a napádali policajtov.

Foto: TASR/AP, Jacob King Británia, protesty Policajti zadržujú ženu počas protestu v Nottinghame v sobotu 3. augusta.

V Rotherhame asi 700 vandalov podpálilo hotel, aj keď vedeli, že sú vnútri ľudia (podľa polície sa tam nachádzalo 240 osôb). Zranili nielen „strážcov zákona“, ale aj ich služobné psy a kone.

„Naše policajné psy utrpeli ľahké zranenia po tom, čo na nich vystrelili petardy, a koňom hádzali na hlavy tehly, vajcia, fľaše i plechovky od piva,“ opísala BBC policajtka Lindsey Butterfieldová.

„Toto nie je protest. Je to čisté násilie. Nebudeme tolerovať útoky na mešity alebo na naše moslimské komunity,“ varoval britský premiér. V prejave k národu ostro odsúdil všetky výčiny a prisľúbil, že vinníkov stihne spravodlivý trest.

Čítajte viac Po útoku nožom a úmrtí troch malých dievčat vypukli v Southporte násilnosti. Zranilo sa 39 policajtov, osem vážne

„Ručím vám za to, že to budete ľutovať,“ odkázal im. „Nebojím sa to nazvať tým, čo to je… A nemá to miesto na našej ulici ani na internete… Neexistuje žiadne ospravedlnenie – žiadne – pre účasť na takom čine,“ zdôraznil labouristický premiér.

Ako vyhlásil, ľudia v Británii majú právo na život v bezpečí. „A napriek tomu sme videli, ako sa stali terčom moslimské komunity. Útoky na mešity, ďalšie vylúčené komunity. Nacistické pozdravy v uliciach, útoky na políciu. Divoké násilie spolu s rasistickou rétorikou,“ komentoval udalosti Starmer.

Foto: TASR/AP, Henry Nicholls Keir Starmer Britský premiér Keir Starmer počas tlačovej konferencie, kde odsúdil krajne pravicových demonštrantov.

Výtržnosti v britských mestách kritizovali aj ostatní politici vrátane opozície. „To, čoho sme svedkami v našich uliciach, je fašistické násilie poháňané rasizmom a islamofóbiou. Len tak, že to pomenujeme a jasne pochopíme, o čo ide, môžeme pracovať na tom, aby sme to porazili,“ citoval denník Independent Sian Berryovú, ľavicovú poslankyňu Zelenej strany Anglicka a Walesu.

Tá si položila i otázku, či polícia a bezpečnostné služby v poslednom desaťročí nezanedbali monitorovanie činnosti krajnej pravice, ktorá politické násilie využíva na podkopávanie spoločnosti.

Ministerka vnútra Yvette Cooperová pripomenula, že podiel viny na nepokojoch majú aj sociálne siete, ktorými sa šírili nepravdivé chýry a výtržníci ich využívali pri organizovaní protestov.

„Spoločnosti vlastniace sociálne siete musia prevziať určitú zodpovednosť. Musíme sa tiež uistiť, že sa bude sledovať trestná činnosť na internete,“ upozornila pre BBC.

Čítajte viac Po brutálnom útoku nožom v Anglicku zomrelo tretie dieťa. Motív neplnoletého vraha zostáva neznámy

Podporu v boji proti pravicovým výtržníkom vyjadril i poslanec za opozičnú Konzervatívnu stranu James Cleverly, ktorý v bývalej vláde viedol rezort vnútra. Neodpustil si však kritiku, že premiér konal nerozhodne. „Myslím si, že stretnutie Cobra mal zvolať oveľa skôr,“ zhodnotil.

Ochotu pomôcť prejavili už aj bežní ľudia, ktorí napríklad zatierajú rasistické a vulgárne nápisy na mešitách či iných objektoch, alebo prokurátori pripravení rýchlo – do 24 hodín – stíhať zadržaných vinníkov. Najmladší z nich má pritom iba 14 rokov.