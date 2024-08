Mohol by Slovákov zaujať najdrahší tender v dejinách Českej republiky?

Vláda nedávno oznámila, že víťazom medzinárodného tendra na dostavbu sa stala juhokórejská spoločnosť KHNP. Zo začatím skúšobnej prevádzky sa počíta v roku 2036, termín sa však možno posunie. Štát zaplatí za dva nové reaktory 400 miliárd českých korún (Kč), čo je 15,8 miliardy eur. Jedným z dôvodov, prečo postavia nie jeden, ale vyrastú „atómové dvojčatá", sú nižšie náklady: cena iba jedného by vyšla na 240 miliárd korún, pri dvoch sa na každom ušetrí 40 miliárd Kč.

Na stavebných prácach chcú uprednostniť českých záujemcov, ale viac-menej sa predpokladá, že ich bude potrebné doplniť o robotníkov zo zahraničia. V prvom rade z členských štátov EÚ, čiže zo Slovenska. Zaujímavú perspektívu ponúknu Dukovany po dostavbe dvoch blokov. Rektor Západočeskej univerzity v Plzni Miroslav Lávička pre server iDNES naznačil, že elektráreň bude hľadať až niekoľko stoviek jadrových inžinierov. Preto na tejto vysokej škole pripravujú nové študijné odbory.

Veľký dopyt po atómových inžinieroch takmer určite nepokryjú domáci špecialisti, takže sa o niekoľko rokov tiež ráta s dovozom pracovnej sily so špecifickým technickým zameraním zo zahraničia. Je to lukratívna predstava aj pre budúcich slovenských jadrových expertov?

Dukovany prevádzkuje firma ČEZ, ktorá je najväčší výrobca elektriny v Českej republike, peniaze má takpovediac na rozdávanie. Aký plat a rôzne výhody napríklad čakajú na tých, ktorých si teraz vyberú do tímu jadrového dozoru? Priemerný nástupný plat okolo 63-tisíc Kč, ktorý po dvoch rokoch dosiahne zhruba 85-tisíc Kč, čo v prepočte vychádza približne na 3350 eur. „Medzi benefity patrí kratšia pracovná doba 7,5 hodiny denne," poznamenal Třebíčský deník. Zamestnancov lákajú aj na príspevok 10-tisíc Kč na bývanie. Firma zároveň poskytuje viac ako 15-tisíc Kč ročne na nákupy v podnikovom bufete.

Mimochodom, tento rok je presne polstoročie odvtedy, čo sa sa táto elektráreň začala stavať. „Naplno sa však výstavba rozbehla až v roku 1978 pre omeškanie spôsobené zmenami v projekte," pripomenul server Jaderné elektrárny. Atómka sa nachádza na rozlohe 90 hektárov.

Čo sa týka tendra, o získanie obrovskej zákazky sa chcelo uchádzať päť veľkých hráčov v oblasti jadrovej energetiky. Vláda vyradila spomedzi uchádzačov firmy z Ruska a Číny, čo objasnila politicko-bezpečnostnými dôvodmi. V hre zostali traja záujemcovia. Americká spoločnosť Westinghouse nesplnila časť podmienok, vo finále sa rozhodovalo medzi francúzskou spoločnosťou EdF a už zmienenou KHNP. Juhokórejci ponúkli výrazne výhodnejšiu cenu, čo sa ukázalo ako kľúčové pri ic výbere vládou.

A čo očakáva premiér Petr Fiala od dostavby Dukovan? „Jedna koruna investície prinesie tri koruny naspäť do českej ekonomiky," citovala ho Česká televízia. Zároveň poukázal na to, že zapojenie domácich firiem do projektu bude až 60-percentné.

Tvrdenie o spustení skúšobnej prevádzky v roku 2036 však naráža na pochybnosti niektorých expertov. Bývalý šéf ČEZ a niekdajší splnomocnenec vlády pre atómovú energetiku Jaroslav Míl pre server Deník povedal, že predpokladá oneskorenie o pár rokov: „Podľa pôvodného harmonogramu sa mala zmluva podpísať s víťazom tendra v auguste 2023, bude to v prvom polroku 2025. Ak pôjde všetko hladko, skúšobná prevádzka by sa mohla spúšťať v roku 2038."