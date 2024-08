Bývalý český vojak dostal sedem rokov väzenia za okrádanie padlých vojakov a civilistov na Ukrajine

Simanovi pôvodne hrozilo až 20 rokov vo väzení či dokonca výnimočný trest za trestné činy služba v cudzích ozbrojených silách a plienenie v priestoroch vojnových operácií.

Súd však prvý z nich nekvalifikovala ako trestný čin aj napriek tomu, že Siman nepožiadal o súhlas prezidenta bojovať za Ukrajinu. Predošlý český prezident Miloš Zeman a premiér Petr Fiala vyhlásili, že Čechom, ktorí pôjdu bojovať za Ukrajinu, nehrozí väzenie.

Bývalý vojak trestný čin plienenia podľa portálu príliš nepopieral, podľa jeho slov sa však nechcel obohatiť. „Obžalovaného usvedčujú z viny zaistené videozáznamy, ktoré sám vyhotovil, ale aj výpovede svedkov, ktorí potvrdili, že videli alebo počuli, ako obžalovaný berie cennosti z civilných objektov,“ uviedla predsedníčka senátu Hana Krestýnová.

Podľa obžaloby asi tri týždne po ruskej invázii na Ukrajinu odišiel Siman do Kyjeva, kde sa pridal k jednotke Karpatska Sič (pozn. dobrovoľnícky ozbrojený prápor podriadený ukrajinskej armáde). Tam absolvoval základný výcvik, bol vyzbrojený a so skupinou ďalších 11 dobrovoľníkov odišiel hliadkovať do miest Irpiň a Buča. Podľa spisu tam však Siman okrádal padlých vojakov a civilistov.

Takto sa mal dostať k baretom špeciálnych jednotiek, šperkom, peniazom, slnečným okuliarom, zbraniam, drahým kovom alebo k dýchacej maske z lietadla Antonov An-225 Mrija. Ukrajinská armáda ho zadržala v apríli 2022 a po zverejnení videí na sociálnych sieťach ho poslala do ČR.

Rozsudok nie je právoplatný, pretože sa štátny zástupca voči nemu odvolal okrem iného aj preto, že súd zvolil trest pod dolnou hranicou zákonnej sadzby. Prípadom sa bude zaoberať Vrchný súd v Prahe.

Dvadsaťsedemročný Siman, ktorý je od začiatku trestného stíhania vo väzbe, si nechal čas na premyslenie prípadného odvolania. Vinu popiera a bráni sa okrem iného tým, že plnil príkazy nadriadených.