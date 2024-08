Harrisová si vybrala viceprezidenta, zmazala Trumpov náskok a dostala sa mu pod kožu

Kamala Harrisová už má partnera do Bieleho domu. Ak demokratka 5. novembra vyhrá súboj o post v Oválnej pracovni s republikánom Donaldom Trumpom, jej viceprezidentom bude guvernér Minnesoty Tim Walz. Informovali o tom portál The Hill i televízia CNN.

Volebné kalkulácie

Čo to znamená pre voľby? Trump si pred troma týždňami za svoju dvojku vybral senátora z Ohia J. D. Vancea. Ten zatiaľ zaujal len tým, že sa šíria jeho staršie vyhlásenia, v ktorých rozpráva o tom, ako by vraj bezdetní ľudia, t. j. ženy, mali mať obmedzené volebné právo.

Pri výbere Walza Harrisová, ktorá je v tejto chvíli sama viceprezidentkou, dúfa, že sa vyhne podobnej kontroverzii. Jedno bolo v podstate jasné. Vzhľadom na afroamerický a afroázijský pôvod a na to, že je žena, všetci očakávali, že si za viceprezidenta vyberie bieleho muža.

Walz (60) je od roku 2019 guvernérom Minnesoty. Predtým 12 rokov slúžil v Snemovni reprezentantov. Minnesota je štát, ktorý by za normálnych okolností mali mať demokrati vo vrecku. No Walz si v posledných týždňoch najmä urobil celoštátne meno.

"Jedno slovo dostalo guvernéra Minnesoty na viceprezidentský zoznam,“ napísal pred týždňom denník New York Times. Noviny pripomenuli ako Walz na predvolebnom zhromaždení v domovskom štáte na adresu trumpovcov povedal: títo ľudia sú jednoducho divní.

Záznam z mítingu sa virálne rozšíril po internete, Walz to ešte niekoľko ráz zopakoval, a slovo divný či čudný je v tejto chvíli asi najpoužívanejšou politickou urážkou v USA. Minnesotský guvernér by mohol k demokratom prilákať nerozhodnutých ľavicovejších voličov, ale zároveň aj pre svoju dlhodobú vojenskú službu nevystraší centristicky naladených Američanov.

Demokrati okrem výberu viceprezidenta oznámili, že Harrisová si v on-line hlasovaní zabezpečila dostatok delegátov na prezidentskú nomináciu. Želá si ju 99 percent z nich. Formálne političku ako nominantku do súboja o Biely dom potvrdia na straníckom zjazde, ktorý sa začne 19. augusta v Chicagu. Podpora 99 percent hlasujúcich vyzerá trochu ako zo Severnej Kórey, ale demokrati vedia, že nemajú veľmi na výber. Keď sa prezident Joe Biden 21. júla rozhodol odstúpiť z kampane a podporil Harrisovú, strana sa potrebovala zjednotiť, aby čelila republikánskym vyzývateľom.

"Bolo veľmi pravdepodobné, že viceprezidentka získa nomináciu demokratov. Biden pre ňu uvoľnil delegátov, ktorých získal v primárkach, takže sa nedalo očakávať, že Harrisová bude mať nejakých vyzývateľov,“ vysvetlila pre Pravdu Ruth McClellandová-Nugentová, šéfka Katedry histórie, antropológie a filozofie na Augustskej univerzite v štáte Georgia.

Štatistická remíza

Keď Biden oznámil, že sa opätovne nebude uchádzať o najvyšší post v Bielom dome, za Trumpom podľa prieskumov zaostával o 2 až 5 percentuálnych bodov. Harrisová za menej ako tri týždne náskok republikána zmazala. A to bol Trump na vrchole straníckej moci. Biden s ním nezvládol televíznu debatu 27. mája, 13. júla ho postrelili a krátko nato republikáni potvrdili jeho prezidentskú nomináciu.

Zdalo sa, že Trumpa na ceste za víťazstvom nemôže nič zastaviť. No teraz to vyzerá tak, že Harrisová je presne to, čo demokrati potrebovali, keďže Bidenovi (81) doslova dochádzal politický dych. Kým súčasný vládca Oválnej pracovne je rovnako ako Trump (78) starý biely muž, viceprezidentka má 59 rokov, jej mama pochádza z Indie a otec z Jamajky. Kontrast medzi ňou a republikánom ťažko môže byť väčší. Aj preto, že Harrisová slúžila ako generálna prokurátorka Kalifornie, ale Trump je odsúdený kriminálnik a je zodpovedný za ohováranie a sexuálny útok.

„Všetky tieto faktory hovoria o meniacich sa Spojených štátoch. Ale Amerika je stále krajinou, v ktorej boli prezidentmi takmer výhradne bieli muži a kde bieli muži zastávajú väčšinu postov v legislatíve a dlho dominovali na Najvyššom súde. Existuje veľa štátov, kde len bielych mužov volia za senátorov alebo guvernérov a väčšinou slúžia ako zákonodarcovia. Aby sa Harrisová stala prezidentkou, Američania si budú musieť upraviť svoje predstavy o tom, ako má vyzerať a znieť politický líder,“ pripomenula McClellandová-Nugentová.

Podľa analýzy prieskumov portálu Fivethirtyeight.com momentálne vedie demokratka nad republikánom o dva percentuálne body v pomere 45,5 : 43,5. Economist jej dáva náskok 47 : 46, RealClearPolitics 47 : 46,8 a webstránka TheHill vyhodnocuje výskumy najtesnejšie v prospech Trumpa, 47,1 : 47.

Celú situáciu asi najlepšie vyhodnotil slávny americký komik Jon Stewart v programe The Daily Show. "Demokrati prešli od zúfalstva, že Trump bude naisto prezidentom, k radosti zo štatistickej remízy,“ vyhlásil ironicky Stewart.

A zabávač má pravdu. Harrisová nemá tri mesiace pred voľbami zďaleka nič isté a takmer určite sa nakoniec o výsledku rozhodne v niekoľkých kľúčových štátoch. No už aj známy republikánsky politický stratég Karl Rove pred niekoľkými dňami v televízii Fox News predpovedal, že popularita demokratky bude ešte rásť.

"Plne očakávam, že dynamika vývoja, ktorú má Harrisová na svojej strane, bude pokračovať pokiaľ by si nevybrala katastrofálneho viceprezidenta,“ ozrejmil Rove.

„Trump a jeho kampaň majú dostatok času na to, aby sa opäť postavili na nohy, alebo aby Harrisová urobila nesprávne kroky, ktoré otočia veci späť smerom k republikánom. Je však jasné, že Trump je otrasený a že jeho obvyklé triky urážok a invektív nefungujú. V skutočnosti pokojný úsmev Harrisovej kampane spôsobuje, že Trumpova krutosť vyzerá horšie ako kedykoľvek predtým. Preto sa ho drží nálepka divný. Pre mnohých je to už trochu únavné,“ zhodnotil súčasnú fázu kampane Rex Huppke, komentátor denníka USA Today.