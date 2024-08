Ultraortodoxní židia sa búria, nechcú narukovať: Pri proteste vtrhli na vojenskú základňu

„V priebehu posledných niekoľko hodín sa desiatky protestujúcich pokúsili preniknúť na základňu Tel Hašomer počas protestov, ktoré sa konali pred základňou,“ oznámila armáda vo svojom vyhlásení.

Tel Hašomer sa nachádza východne od Tel Avivu a je najväčšou základňou pre novoprijatých armádnych brancov v Izraeli. Armáda odsúdila násilné správanie židovských protestujúcich a vyzvala, aby účastníci protestu boli postavení pred súd.

„Narukovanie ultraortodoxných občanov je nevyhnutnosťou a prebieha v súlade so zákonom,“ vyhlásila armáda a dodala, že je odhodlaná v ňom pokračovať.

Izraelský najvyšší súd v júni jednohlasne rozhodol, že vláda musí do armády povolať členov komunity Charedim – príslušníkov vôbec najkonzervatív­nejšej vetvy judaizmu, ktorí mali až do minulého roka výnimku z inak povinnej vojenskej služby.

Toto pravidlo sa uplatňovalo od začiatku vzniku židovského štátu a izraelská vláda vlani v júni armáde nariadila, aby nezačala s odvodmi ultraortodoxných židov, ktorí podľa AFP tvoria približne 13 percent z desať miliónov obyvateľov Izraela. Najvyšší súd toto nariadenie označil za nezákonné vzhľadom na to, že už neexistuje právny rámec, ktorý by umožňoval pokračovať v desaťročia trvajúcej praxi udeľovania všeobecných výnimiek.

Výnimky pre ultraortodoxnú komunitu dlhodobo vyvolávali rozhorčenie v radoch svetskej verejnosti v Izraeli, ktoré sa väčšmi prehĺbilo počas vojny v Pásme Gazy, keď armáda povolala desaťtisíce vojakov.

Členovia tejto prevažne izolovanej komunity v súvislosti s nariadením o narukovaní do armády začali protestovať a dostali sa do zrážok s políciou v Jeruzaleme. Do stretu s príslušníkmi polície sa dostali demonštranti aj v pondelok pred Tal Hašomerom. Polícia protestujúcich rozohnala alebo ich fyzicky odviedla.

Jeden z popredných ultraortodoxných rabínov Dov Lando v júli vyzval študentov náboženských seminárov, aby ignorovali predvolania a tvrdil, že ide o vojnu proti nábožensky založeným židom.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.