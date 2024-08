Nárast aj o 500 %. Talianska vláda údajne chystá výrazné navýšenie turistickej dane

V súčasnosti sa v časti talianskych miest platí turistická daň v maximálnej výške päť eur za osobu a noc. Sadzba môže byť až desať eur za osobu a noc v Ríme. Podľa novej vládnej úpravy by sa sadzba odvíjala od ceny ubytovania. Pri cene ubytovania pod 100 eur by daň bola päť eur, pri najdrahších pobytoch s cenou nad 750 eur by mohla predstavovať až 25 eur. Konkrétnu výšku by si radnice mohli určiť samy.

Vyberať turistickú daň by podľa navrhovanej úpravy mohli všetky talianske mestá. V súčasnosti tak môže daň vyberať zhruba 1000 z 8000 t­alianskych obcí. Tým daň každoročne prináša cez 700 miliónov eur.

S návrhom nesúhlasí združenie hotelierov. „Nie sme bankomaty radníc,“ uviedlo združenie Confindustria Alberghi. Asociácia uvádza, že napríklad pri izbách s cenou mierne nad 100 eur by sa výrazne zvýšila daňová záťaž, pretože by turistický odvod predstavoval až desať eur za osobu a noc.

Vláda ale uisťuje, že ešte nie je nič rozhodnuté. „Dialóg (o zvýšení dane) bude pokračovať v septembri,“ uviedlo ministerstvo pre turizmus. O záležitosti chcú tiež ešte rokovať mestá, vyhlásilo v utorok ich združenie Anci.