Je to biely vidiečan a nie je to právnik. Našla Harrisová viceprezidenta, ktorý je ako jablkový koláč?

„Harrisová mala viacero dobrých možností. Všetci kandidáti na viceprezidenta mali svoje silné stránky, ale prinášali do kampane aj menšie nevýhody. Nakoniec sa zdá, že si Harrisová zvolila Walza, pretože sa jej páčil, vychádza s ním dobre a myslela si, že by mohli spolupracovať. Môže sa stať, že budú riadiť krajinu, preto je to veľmi dôležité. Walz sa veľa naučil a má skúsenosti ako guvernér, dlhoročný kongresman a vyšší poddôstojník z armády. Má jednoduchý pôvod. Pred vstupom do politiky pracoval ako stredoškolský učiteľ a tréner amerického futbalu,“ uviedol pre Pravdu Aaron Mannes, expert na amerických viceprezidentov.

Nie je príliš známy

Walz nie je pre bežných Američanov príliš známym politikom. A faktom je, že ešte pred niekoľkými týždňami nikto nerátal s tým, že sa bude uchádzať o viceprezidentskú funkciu. Demokratov mala v súboji o Biely dom 5. novembra reprezentovať dvojica Joe Biden a Harrisová. Teda súčasný prezident a jeho viceprezidentka.

Všetko však zmenila televízna debata Bidena s republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom 27. júna. Tú demokrat, očividne aj pre svoj vek 81 rokov, nezvládol. Pri Bidenovi zrazu 78-ročný Trump vyzeral energickejšie, hoci populistický miliardár tradične vo veľkom klamal a zavádzal.

No diskusia spustila domino, na konci ktorého bol Bidenov politický pád. Po televíznom vystúpení začal prezident na Trumpa v prieskumoch viditeľnejšie strácať. Potom republikána 13. júla postrelili, následne získal stranícku nomináciu a za svojho viceprezidenta si vybral senátora z Ohia J. D. Vancea. Zdalo sa, že Trump je na ceste k víťazstvu.

Ale prišiel ďalší šok a 21. júla Biden odstúpil z kampane za znovuzvolenie. Následne podporil Harrisovú, tá v prieskumoch zmazala Trumpov náskok, v júli vyzbierala viac ako 300 miliónov dolárov a za svoju viceprezidentskú dvojku si zvolila Walza.

"Som taký hrdý, ako je to len možné, že som dostal možnosť kandidovať a že môžem viceprezidentke Harrisovej pomôcť stať sa prezidentkou Spojených štátov amerických,“ vyhlásil Walz v utorok na predvolebnom stretnutí v pensylvánskej Filadelfii. Tu sa po prvý raz predstavil s nominantkou demokratov.

„Narodil som sa vo West Pointe v Nebraske. Býval som v Butte, malom meste so 400 obyvateľmi, kde byť súčasťou komunity bolo spôsobom života. Letá som strávil prácou na rodinnej farme. Moji rodičia nás učili, aby sme boli štedrí k svojim blížnym a pracovali pre spoločné dobro. Môj otec slúžil v armáde počas kórejskej vojny a s jeho povzbudením som v 17 rokoch vstúpil do Národnej gardy. Hrdo som 24 rokov nosil uniformu tento krajiny. Môj otec bol učiteľ. Moji bratia a sestry a ja sme kráčali v jeho stopách. Traja zo štyroch z nás sa vydali za učiteľov. To je to, čo robíme. Takmer 20 rokov som mal česť vyučovať na strednej škole spoločenské vedy a trénovať futbal vrátane víťazstva na štátnom šampionáte. Ale moji študenti ma nabádali, aby som kandidoval. Videli vo mne to, čo som im chcel vštepiť. Záväzok k spoločnému dobru,“ zhrnul na predvolebnom stretnutí svoj život Walz.

Je to ako americký sen? Smeruje chlapec zo „zapadákova“ do Bieleho domu? Podľa expertov je Walzov životný príbeh pre voličov skutočne atraktívny. Bolo v podstate jasné, že Harrisová si za viceprezidenta vzhľadom na to, že je žena, a na svoj afroamerický a afroázijský pôvod vyberie bieleho muža. No faktom je, že potrebuje osloviť aj voličov, ktorí sa dokážu stotožniť práve s Walzom. Teda s bielym mužom pochádzajúcim z robotníckej triedy.

"To, že si demokrati vybrali Walza, je jasný pokus, že sa k sebe snažia prilákať vidieckych umiernených voličov z Midwestu. (Región v USA, do ktorého patrí Minnesota, ale aj kľúčové štáty ako Wisconsin či Michigan, v ktorých demokrati takmer určite musia vyhrať voľby, ak chcú byť 5. novembra úspešní, pozn. red.). Guvernér má tiež skúsenosti s kritizovaním Trumpa ľudovejším spôsobom. Bol to stredoškolský učiteľ geografie a futbalový tréner. Zvyčajne za viceprezidentov kandidujú právnici, ale demokrati sa od toho jednoznačne odklonili, a dôležité sú tiež Walzove vojenské skúsenosti. Jeho voľbou sa demokrati snažia naznačiť, že sú takí tradične americkí ako jablkový koláč,“ reagovala pre Pravdu profesorka politológie Katherine Cramerová z Wisconsinskej univerzity v Madisone.

Zdá sa to ako maličkosť, ale aj expert na americkú politiku Steffen Schmidt z Iowskej štátnej univerzity pre Pravdu zdôraznil, že pre Walza je výhodou, že nie je právnik. "Pre mnohých voličov je to dôležité. Nemajú radi právnikov,“ povedal Schmidt. A, mimochodom, Trumpov viceprezident Vance vyštudoval právo na Yalovej univerzite.

Kritika od súperov

Republikáni sa do Walza hneď pustili s tým, že je to vraj krajne ľavicový nebezpečný radikál, a bez dôkazov vyhlasujú, že údajne otvorí hranice pre migrantov.

"Súperi ho budú kritizovať za to, že bol guvernérom Minnesoty, keď v roku 2020 v Minneapolise vypukli nepokoje po vražde Georgea Floyda, a pravdepodobne mu budú vyčítať jeho nedávne, ľavicovejšie politické úspechy. Uvidíme, do akej miery budú tieto útoky úspešné. Walz im čelil už počas kampane za znovuzvolenie v roku 2022, no vyhral s pomerne veľkým náskokom,“ skonštatoval pre Pravdu politológ Daniel Myers z University of Minnesota Twin Cities.