Ukrajinci obsadili na ruskom území dôležitý uzol Gazpromu. Prestane jeho plyn prúdiť na Slovensko?

Ruské médiá tvrdia, že do Surdžského okresu preniklo približne tisíc ukrajinských vojakov. Tamojšia kompresorová stanica je posledný funkčný tranzitný uzol pre vývoz ruského plynu cez Ukrajinu do krajín Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. Dodávky zabezpečuje plynárenský gigant Gazprom.

Odborník na energetiku Michail Krutichin vo svojom príspevku, ktorý zverejnil server Moscow Times, kladie v titulku otázku, či nastal koniec tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu. „Do Sudže vedú dva známe plynovody Urengoj – Pomary – Užhorod s kapacitou 28 miliárd kubických metrov ročne a Progress, ktorý dokáže prečerpať ďalších 26 miliárd kubických metrov za rok," upozornil expert.

Pred ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári 2022, fungoval už len jeden ďalší podobný uzol, ktorý zabezpečoval tok plynu aj na Slovensko. Nachádza sa v Rostovskej oblasti, ale od vpádu vojsk nie je v prevádzke. Krutichin pripomenul, že Ukrajinci to odôvodňujú tým, že už naň nemôžu dohliadať, lebo sa nachádza v oblasti, ktorú okupujú ruskí vojaci.

Odborník poukázal na to, že keby Ukrajinci vyradili z prevádzky aj stanicu v Sudži, utrpel by Gazprom aj tri zmienené stredoeurópske štáty. Plynárenský gigant totiž ročne tadiaľ prepraví až 15 miliárd kubických metrov plynu. „Poškodení budú nákupcovia tohto plynu v Rakúsku, na Slovensku a v Českej republike. Budú musieť prejsť k iným predajcom a zaplatiť viac ako Gazpromu," varoval Krutichin.

Podľa experta sa žiadny odberateľ (čiže ani Slovensko) nebude mať šancu domáhať odškodného od Gazpromu: ide o takzvanú vyššiu moc, na čo sa dvojstranné obchodné dohody nevzťahujú, v tomto prípade je to zásah ukrajinskej armády. Krutichin tvrdí, že Ukrajine po vyradení Sudže z prevádzky klesne hrubý domáci produkt o 0,46 percenta, ruské straty však budú oveľa výraznejšie. Každý rok Gazprom inkasuje z predaja plynu, ktorý prúdi cez tento uzol, zhruba päť až šesť miliárd dolárov, čo sú v nemalej miere aj zdroje na financovanie Putinovej vojny proti Ukrajine.

Tank partizánov prerazil obranu ruských hraníc Video Archívne video z 12. marca 2024. Tank partizánskeho odboja Ruský dobrovoľnícky zbor. / Zdroj: Telegram / Ruský dobrovoľnícky zbor

Treba dodať, že nič ešte nie je isté, takže treba tieto názory dať do podmieňovacieho spôsobu. Kyjev zatiaľ neoznámil, ako mieni v Sudži postupovať v spojitosti s tranzitom ruského plynu. Krutichin sa však nazdáva, že Sudžský okres si ukrajinská armáda mohla vybrať ako terč zámerne práve pre tamojší kľúčový energetický uzol, aby zastavila tok plynu.

Keby Ukrajina teraz naozaj vypla prístroje v Sudži, v podstate by v predstihu splnila svoju hrozbu, s ktorou počíta, že sa zmení na skutočnosť o niekoľko mesiacov. Kyjev dal totiž opakovane jasne najavo, že kontrakt s Gazpromom, ktorého platnosť vyprší 31. decembra 2024, už nemieni predĺžiť. Samozrejme, že jedna vec je vyhrážanie sa a druhou vecou by bol tlak stredoeurópskych odberateľov ruského plynu na Ukrajincov.

Rusi sa určite budú snažiť získať opäť kontrolu nad Sudžou a preto môže vzniknúť niečo nepredvídateľné: čo ak plynovod poškodia boje medzi dvomi armádami? Energetický expert Vjačeslav Kulagin pre server Novyje Izvestia objasnil, čo by znamenalo poškodenie potrubia v dôsledku bojov. Poznamenal, že prederavenie potrubia nad zemou by nebol horor, pretože cena rakety, ktorá by ho trafila, by bola vyššia ako náklady na opravu. Inak by to však vyzeralo pod zemským povrchom: „Ak príde k poškodeniu plynovodu vo veľkých hĺbkach, je to obrovský problém. Treba potrubie nadvihnúť, odčerpať vodu a vykonať veľa ďalších prác," podčiarkol Kulagin. V prvom aj v druhom prípade by samozrejme platilo, že plynovod by si na nejaký čas vyžiadal kompletnú odstávku.