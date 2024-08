Ukrajinci postúpili až desať kilometrov do ruskej Kurskej oblasti. Bombardujú Rusi vlastné mesto?

Ukrajinské ozbrojené sily postúpili až desať kilometrov do ruskej Kurskej oblasti, ktorá susedí so severom Ukrajiny. Vo svojej analýze vývoja bojov to píše americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), ktorý tento rozsah ukrajinského prieniku na ruské územie označuje za potvrdený. Server Meduza upozorňuje na informácie ruských prokremeľských telegramových kanálov, podľa ktorých ukrajinské jednotky pokračovali v postupe. Nepotvrdené správy uvádzajú, že ruské delostrelectvo a letectvo musia bombardovať obce obsadené ukrajinskými silami. O ukrajinskom prieniku do Kurskej oblasti informovali ruské úrady, zatiaľ čo Kyjev sa oficiálne nevyjadril.