Putin je v rozpakoch, žiadna krajina od druhej svetovej nenapadla Rusko. Západ komentuje ukrajinský výpad za hranice

Prekvapivý vpád ukrajinských síl do Ruska spôsobil evidentné rozpaky vodcu Kremľa Vladimira Putina, odhalil krehkosť ruskej pohraničnej obrany, posilnil na Ukrajine morálku a narušil Kremľom starostlivo budovanú predstavu o Putinovi ako ochrancovi obyčajných Rusov. O bojoch, ktoré tretím dňom pokračujú v Kurskej oblasti na západe Ruska, to napísala agentúra Bloomberg.

„Je to prvýkrát od druhej svetovej vojny, keď armáda inej krajiny napadla Rusko,“ píše Bloomberg. A vojna, ktorú začal Putin na Ukrajine, sa teraz čoraz viac prelieva do Ruska, kde ľudia v pohraničí žijú pod ustavičnou hrozbou ostreľovania a kde drony útočia na kľúčové priemyselné zariadenia.

Ukrajina nepovedala nič o tejto operácii, ani o jej cieľoch. Podľa Bloombergu existuje mnoho teórií, ktoré akciu vysvetľujú: od pokusu zmocniť sa územia ako potenciálneho triumfu v budúcich rokovaniach s Moskvou až po diverznú taktiku, ktorá má zmierniť tlak na roztiahnutú ukrajinskú obranu tým, že prinúti Rusov k presunu časti síl z frontovej línie do Kurskej oblasti.

Akcia „pravdepodobne posilní argument Kyjeva, že americkí a európski spojenci by sa nemali báť kremeľských hrozieb eskalácie a že by Ukrajine malo byť dovolené viesť boj proti Putinovi akýmkoľvek spôsobom, ktorý uzná za vhodný, aby urýchlil koniec vojny“, píše Bloomberg.

Viac otázok ako odpovedí

Nad dôvody, prečo Ukrajina podnikla výpad cez hranice do Ruska, sa zamýšľa aj komentátor britskej stanice BBC, ktorý odpoveď na otázku "prečo? "tiež hľadá v snahe eliminovať dopady ruskej prevahy v živej sile na bojisku, ako sa doteraz prejavoval aj pozvoľným postupom ruských síl k východoukra­jinskému mestu Pokrovsk. Podľa stanice je veľmi nepravdepodobné, že by Ukrajina usilovala o okupáciu ruského územia, ale rýchlo sa plnia dohady, že cieľom bolo zrejme stiahnuť ruské sily z ukrajinského bojiska.

Vojenský analytik Mychajlo Žyrochov BBC povedal, že Rusko bolo nútené do Kurskej oblasti presunúť niektoré sily z frontu na východe Ukrajiny. „Keď sa pozriete na oficiálne správy, bolo v Doneckej oblasti zvrhnutých podstatne menej ruských kĺzavých bômb. Znamená to, že lietadlá, ktoré bomby zvrhujú, sú teraz nasadené inde v Rusku,“ povedal.

BBC pripomenula aj rastúce obavy Ukrajincov z poslednej doby, že by Rusko mohlo začať v Sumskej oblasti podobnú cezhraničnú ofenzívu, akú predtým podniklo do Charkovskej oblasti, kde sa však postup ruských síl spomalil, keď Spojené štáty dali Ukrajine povolenie použiť americké rakety proti cieľom v Rusku. Ale vzhľadom na ustavičné obavy Západu z eskalácie, je nepravdepodobné, že by Ukrajina dostala nejaké povolenie na takú rozsiahlu operáciu na ruskom území, domnieva sa BBC.

Až doteraz Rusko využívalo početné prevahy svojich jednotiek nad ukrajinskými silami na sústavné zaberanie ukrajinského územia. Odteraz musí ale myslieť aj na niečo iné, podotkla stanica. Upozornila, že Kremeľ už útok na Kurskú oblasť vykladá ako dôkaz, prečo by mal pokračovať vo svojej vojne, ktorú stále označuje za obrannú, hoci to boli ruské vojská, ktoré vpadli do susednej krajiny.

„Ohľadom udalostí v Kurskej oblasti existuje viac otázok ako odpovedí,“ hovorí analytik Žyrochov. Ale Ukrajine je jasné, že ak zastaví či dokonca zabráni Rusku začať veľkú ofenzívu na severovýchode krajiny, bude môcť súdiť, že táto operácia stála za to, píše BBC a cituje výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského: „Čím väčší bude tlak na Rusko, na agresora, ktorý priniesol vojnu na Ukrajinu, tým bližšie bude mier – spravodlivý mier dosiahnutý spravodlivou silou.“

Legitímne právo na obranu

Európska únia považuje vpád ukrajinských ozbrojencov do pohraničnej Kurskej oblasti za legitímne právo na obranu vo vojne proti Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ukrajina „má právo brániť sa“ proti Rusku, a to vrátane „zasiahnutia nepriateľa na jeho území“, uviedol vo štvrtok hovorca šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella. Zároveň zopakoval, že EÚ plne podporuje Ukrajinu v jej „legitímnej obrane proti agresii“ a bude jej naďalej poskytovať politickú, finančnú, humanitárnu aj vojenskú pomoc.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa ani vo štvrtok priamo nevyjadril k situácii v pohraničí, iba vyzdvihol ozbrojené sily za ich schopnosť „prekvapiť“ a dosiahnuť výsledky.

„Dôkazom toho je bojisko, kde naši vojaci nielenže odolali presile okupantov, ale ničia ju spôsobom, ktorý je nevyhnutný na ochranu Ukrajiny – nášho štátu a nezávislosti,“ poznamenal Zelenskyj vo videu na platforme Telegram, ktoré zverejnil pri príležitosti predstavenia novej digitálnej aplikácie na zníženie administratívnej záťaže pre armádu.

Podľa agentúry Reuters sa zdá, že ukrajinská armáda nateraz zvolila stratégiu úplného mlčania v súvislosti s dianím v Kurskej oblasti, kde ruské úrady vyhlásili výnimočný stav. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že ukrajinské jednotky postúpili až desať kilometrov na ruské územie, táto informácia však potvrdená nebola, dodala agentúra AP.

Zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa Farhán Hak v stredu vyhlásil, že spolu s vývojom v ruskom pohraničí vzniklo riziko, že dôjde k „alarmujúcej eskalácii krízy“. OSN podľa neho chce, aby sa situácia čo najviac zmiernila.