Argument vojna „nie je naša vec“. Obrador: Na pôde Mexika Putina zatknúť nemôžeme

„Nemôžeme to urobiť, nie je to naša vec,“ odpovedal na otázku médií, či by mexické orgány konali v súlade so zatykačom ICC, ak by ruský líder navštívil krajinu. López Obrador potvrdil, že úrady poslali pozvánky na Sheinbaumovej inauguráciu hlavám všetkých krajín, s ktorými má Mexiko nadviazané diplomatické vzťahy.

„Pozývame všetkých. Vlády sa môžu slobodne rozhodnúť, či sa zúčastnia alebo nie. To je v súlade s diplomatickou praxou Mexika,“ povedal mexický prezident.

Čítajte viac Mexiko pozvalo Putina na inauguráciu. Ako člen ICC by malo povinnosť ho zatknúť

„Približne pred rokom sme pozvali krajiny, ktoré vždy pozývame, aby sa zúčastnili na sprievode (na počesť Dňa nezávislosti Mexika). Prišli vojenskí predstavitelia z Ruska. Niektorí proti nám zorganizovali veľký škandál, hoci boli prítomní vojenskí predstavitelia z Ruska, ako aj ďalších krajín,“ pripomenul López Obrador.

„Sme proti vojne, sme za mier. Pokiaľ ide o vojnu, navrhli sme, aby sa Rusko a Ukrajina dohodli. V istom momente som navrhol, aby pozvali indického premiéra Naréndru Módího, pápeža Františka a generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa – aby nadviazali kontakty a snažili sa dosiahnuť dohodu o zastavení vojny,“ vysvetlil López Obrador postoj Mexika.